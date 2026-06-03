Ciro Nogueira pediu para ficar em apartamento de Vorcaro pelo WhatsApp

As relações entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro são investigadas pela Polícia Federal - (crédito: Lula Marques e Divulgação)

Uma troca de mensagens entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, revela uma conversa sobre moradia em São Paulo e evidencia a relação próxima entre os dois. O diálogo ocorreu em 2 de novembro de 2025. Nas mensagens, os interlocutores utilizam termos como "meu amigo", "irmão" e "irmãozão" para se referirem um ao outro.

Nas mensagens, divulgadas pela revista piauí, Ciro inicia a conversa chamando Vorcaro de "meu amigo". O banqueiro responde com a expressão "irmãozão". Em seguida, o senador envia uma mensagem de áudio explicando uma situação envolvendo um imóvel que havia adquirido pela mulher, Flávia.

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Reprodução das conversas divulgadas pela revista piauí (foto: Reprodução/piauí)

Segundo o conteúdo divulgado pela revista, o senador afirma que comprou um apartamento para a mulher e que ela deixaria um imóvel localizado no Hotel Fasano, na capital paulista. Ele diz que a mudança ainda levaria alguns meses porque o novo apartamento precisaria passar por ajustes e instalação de itens como piso e armários.

EXCLUSIVO: As mensagens em que Ciro Nogueira pede a Vorcaro para ficar mais meses no apartamento do banqueiro. Às vésperas da prisão.



Leia íntegra na @revistapiaui: https://t.co/BwDEKPu2ZD pic.twitter.com/0fglckHJSz June 3, 2026

Em um dos trechos da conversa, Ciro demonstra preocupação com a situação habitacional de Vorcaro e oferece ajuda caso ele necessitasse do imóvel onde o senador estava hospedado. "Se tu precisar aqui antes, tu me avisa, que eu dou um jeito. Não quero abusar da tua boa vontade", afirma o senador em uma das mensagens reproduzidas pela publicação.

Após ouvir a explicação, Daniel Vorcaro pergunta se Ciro estava se referindo ao apartamento em São Paulo onde já se encontrava hospedado. O senador confirma e detalha novamente a situação. "Eu pensei que ia ficar até o fim do ano, mas aí só consegui comprar um apartamento para ela. Porque eu tenho aquele apartamento lá no Fasano que eu aluguei, só que ela está lá", diz o parlamentar.

Na sequência, ele acrescenta que o novo imóvel ainda demandaria obras e instalação de mobiliário, o que poderia levar "três ou quatro meses".

Em resposta, o banqueiro procura tranquilizar o senador. "Relaxa com isso", escreve Vorcaro.

Mais adiante, Ciro reforça a oferta de ajuda. "Mas sério, meu irmão, se tu precisar me avisa que eu dou um jeito aqui tá bom? Abração, meu irmão! Saudade grande de você", afirma.

Vorcaro então responde que o assunto já havia sido tratado anteriormente. "Irmãozão, já te falei desse apto! Zero stress vamos conversar depois", escreveu. A conversa termina com o envio de emojis de coração por parte do senador.

Na mesma reportagem, segundo a piauí, Ciro Nogueira ficou hospedado por 13 dias nos Alpes Franceses, em janeiro do ano passado, com as despesas pagas por Vorcaro. A revista relata ter acessado mais de 60 páginas do relatório da Polícia Federal (PF) sobre a apuração do caso. Segundo a publicação, o custo total da viagem foi de R$ 1.849.201.



Nogueira ainda não se pronunciou sobre a reportagem. O espaço segue aberto e será atualizado em caso de manifestação.