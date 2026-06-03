Daniel Vorcaro apresenta nova proposta de delação e cita Ciro Nogueira

Delação indica mensagens trocadas com Ciro Nogueira e outros envolvidos no esquema fraudulento investigado pela Operação Compliance Zero - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil )

O executivo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apresentou uma nova proposta de delação premiada. No documento, ele cita autoridades que não tinham sido apontadas anteriormente, apresenta novos documentos e indica mensagens trocadas com envolvidos no esquema fraudulento investigado pela Operação Compliance Zero.

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Uma das autoridades citadas é o senador Ciro Nogueira, que já foi alvo da Polícia Federal. A informação sobre a nova versão da delação foi publicada pelo G1 e confirmada pelo Correio junto a fontes ligadas à investigação. A defesa acredita que a nova proposta de delação será aceita pela PF e pelo Ministério Público.

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O novo documento foi apresentado em uma reunião na segunda-feira (1º/6), na Procuradoria-Geral da República (PGR). No entanto, novos documentos foram protocolados na terça-feira (2). Uma reunião estava prevista para ocorrer hoje (3), mas foi adiada.

Os investigadores cancelaram o encontro com a defesa em razão da necessidade de avaliar o documento que foi entregue. Se a proposta não tiver consistência, de acordo com os investigadores, será rejeitada novamente.

Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Um esboço de delação enviado anteriormente foi rejeitado, após os investigadores avaliarem que o controlador do Master estava escondendo informações e tentando proteger aliados.