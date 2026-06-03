Governo destaca ações para mulheres em balanço de entregas

Miriam Belchior ao lado do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin durante reunião ministerial, no Planalto - (crédito: Ricado Stuckert/PR)

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, apresentou nesta quarta-feira (3/6), durante reunião ministerial, um balanço das principais entregas realizadas pelo governo federal nos últimos dois meses e das ações previstas para o segundo semestre. Saúde, educação, habitação, infraestrutura, desenvolvimento social, segurança pública, cultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico estiveram entre as áreas destacadas.

Ao abrir a apresentação, Miriam afirmou que o país retomou o planejamento e os investimentos públicos. “O Brasil voltou a ter governo, ter planejamento, ter investimento, ter cuidado com as pessoas, ter projeto de futuro e defesa de sua soberania. Agora, nosso desafio é seguir garantindo que cada brasileiro e cada brasileira recebam na sua vida concreta os benefícios das nossas políticas públicas”, declarou.

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Entre os resultados apresentados, a ministra ressaltou que o Brasil alcançou, em 2024, o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de sua história, com índice de 0,805, passando a integrar pela primeira vez o grupo de países com “muito alto desenvolvimento humano”.

Segundo Miriam, o resultado representa um avanço no enfrentamento da desigualdade social.

“Isso é muito importante para o nosso país, porque representa um resultado importante de enfrentamento de uma das maiores chagas que nós temos no Brasil, que é a desigualdade social. Então, essa é uma conquista recentemente divulgada que a gente precisa comemorar”, enfatizou.

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Economia



A ministra também citou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, o fim da chamada “Taxa das Blusinhas” e a redução da fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que caiu de 3,1 milhões de pessoas em janeiro para 2,2 milhões em maio.

No âmbito do Novo PAC, o governo informou que a execução dos empreendimentos previstos para o período superou 90%, enquanto 71% das obras já foram executadas ou concluídas.

Na área de combate ao endividamento, Miriam apresentou os resultados dos programas de renegociação de dívidas. O Desenrola Família registrou 1,4 milhão de operações renegociadas em 24 dias, com desconto médio de 85% sobre o valor original das dívidas e 854 mil quitações à vista.

Já o Desenrola Fies contabilizou 82 mil operações em 13 dias de funcionamento, com descontos de até 80% sobre os débitos. O eixo voltado para empresas alcançou 85 mil operações, enquanto o Desenrola Rural renegociou 28 mil contratos, movimentando R$ 1,6 bilhão para 16 mil beneficiários.

A ministra também anunciou uma nova etapa da iniciativa. Segundo ela, o governo prepara o lançamento do Desenrola Adimplentes, destinado a pessoas que mantêm seus pagamentos em dia, mas enfrentam dificuldades para honrar os compromissos financeiros.

“E temos uma próxima entrega prevista, que é o Desenrola Adimplentes. Com esse programa, nós vamos ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas sua muito para fazer isso e também precisa ter melhoradas as suas condições”, explicou.

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Segurança pública

Na área da segurança pública e proteção às mulheres, Miriam destacou um decreto voltado ao combate à violência digital. A medida prevê mecanismos para restringir conteúdos ofensivos e determina a remoção, em até duas horas, de conteúdos íntimos divulgados sem consentimento.

“Esse decreto permite, além de restringir esse tipo de conteúdo, restabelecer a remoção em até duas horas de conteúdo íntimo para preservar as mulheres afetadas por esse tipo de ação”, disse.

A ministra também apresentou resultados do Pacto Brasil contra o Feminicídio. De acordo com o balanço, mais de 6 mil agressores foram presos na Operação Mulher Segura. No período, o governo lançou o Centro Integrado Mulher Segura e inaugurou a Casa da Mulher Brasileira de Aracaju (SE), além de um Centro de Referência para Mulheres em Guarapuava (PR).