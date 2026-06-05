Renan Santos sobre Eduardo Bolsonaro: "Defende interesses dos EUA no Brasil"

‘Só eu aguento a bronca’, diz Renan Santos, sobre apanhar de petistas e bolsonaristas - (crédito: Foto: Bartholomeu Ferreira da Cruz/ Agência CNM)

O pré-candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) acusou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) de “defender interesses dos Estados Unidos no Brasil”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Renan defendeu o Pix como uma “grande conquista brasileira” e afirmou que Eduardo, que é cotado para ser o ministro de Relações Exteriores de um eventual governo do senador e também pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL), comemorou imposições do presidente dos EUA, Donald Trump.

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Na publicação, o presidente nacional do Partido Missão também alegou que Flávio Bolsonaro “quer entregar tudo para os Estados Unidos”. Ele disse ainda que Lula (PT), atual presidente da República e pré-candidato à reeleição, “quer entregar tudo para político e juiz que recebe o super salário”.

Um aceno de Eduardo Bolsonaro à política dos EUA foi o caso das tarifas de 50% sob todos os produtos brasileiros, em julho de 2025. Na época, ele afirmou que o tarifaço foi resultado de um "lobby que realiza desde o início do ano" junto a autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro. O ex-deputado também usou as redes sociais para pedir que brasileiros agradecessem a medida trumpista

Ele também aparecia publicamente com o boné da campanha de Trump ao poder – boné vermelho com as iniciais de Make America Great Again (Faça a América ótima de novo, em tradução livre) – com o filho no colo também usando o adereço.

Filho de Eduardo Bolsonaro, Jair Henrique, à época com 7 meses, com boné da campanha de Donald Trump Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro

Nos últimos dias, Eduardo comparou o pagamento brasileiro Pix com o Zelle, sistema de pagamentos similar, usado nos EUA. Em vídeo que viralizou nas redes, ele comentou sobre a semelhança e disse que seria possível entrar em “uma mesa de negociação com bons argumentos”. A fala deu a entender uma sugestão para propor aos estadunidenses uma substituição do Pix pelo Zelle.

No entanto, após repercussão negativa da fala, Eduardo alegou que “jamais disse” sobre substituição e também atacou o atual presidente Lula (PT), afirmando que o petista quer a imposição do tarifaço pelo país norte-americano.