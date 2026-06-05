Juliette enfrenta perrengue em voo com adolescentes e professores intervêm

Uma simples viagem acabou se transformando em uma experiência caótica e cheia de interação para Juliette.
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A cantora contou aos seguidores que viveu momentos inusitados durante um voo rumo a São Paulo ao descobrir que estava na mesma aeronave que dezenas de adolescentes que participariam de uma competição esportiva.
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Segundo a artista, a surpresa começou ainda durante o embarque. Ao perceber a quantidade de jovens ocupando o avião, ela imaginou que o trajeto seria bastante movimentado. "Na hora que eu vi, já pensei: 'Eita, me lasquei'", brincou.
A previsão não demorou a se confirmar. Animados, os estudantes aproveitaram a presença da campeã do "BBB 21" para registrar fotos, cantar e promover uma grande celebração ao longo da viagem.
Embora tenha recebido todo o carinho dos fãs com gratidão, Juliette admitiu que a situação a deixou um pouco constrangida.
Ela explicou que, apesar da fama, ainda se considera tímida quando se vê no centro das atenções diante de grandes grupos de pessoas.
Para evitar aglomerações e facilitar a saída dos passageiros, os professores que acompanhavam os adolescentes sugeriram que a cantora desembarcasse antes dos demais.
????FAMOSOS: Juliette se desespera após embarcar em voo cheio de adolescentes:— CHOQUEI (@choquei) June 4, 2026
"Era um Kaka, um Kiki" pic.twitter.com/Mzi3Cv6KFf
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