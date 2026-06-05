Moraes mantém limite de uma hora em visitas de políticos a Filipe Martins

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Filipe Martins para ampliar o tempo de visitas de parlamentares ao ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro. Martins cumpre pena em regime fechado em uma unidade prisional de Ponta Grossa, no Paraná.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os advogados solicitaram que deputados e senadores autorizados a visitá-lo pudessem permanecer por até três horas com o detento. A defesa argumentou que o pedido estava amparado pelas normas do sistema penitenciário paranaense e foi apresentado após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ter recebido autorização para uma visita com duração de uma hora.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao analisar o requerimento, Moraes concluiu que não havia justificativa para alterar as condições já estabelecidas. Segundo o ministro, o período atualmente autorizado está em conformidade com as regras da unidade prisional e atende às exigências de segurança e organização do estabelecimento.
Na decisão, o magistrado afirmou que não surgiu qualquer fato novo ou circunstância superveniente capaz de fundamentar a ampliação do tempo de visita. Com isso, permanece o limite de uma hora por visitante nas autorizações concedidas pelo STF.
- Leia também: Por que classificar PCC e CV como terroristas pode fortalecer facções, segundo especialista dos EUA
Filipe Martins foi condenado pela Primeira Turma do STF por participação nos atos relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Corte entendeu que ele integrou a articulação destinada a manter Bolsonaro no poder mesmo após a derrota nas urnas.
A pena aplicada ao ex-assessor soma 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção, além do pagamento de multa. Martins está preso no Paraná, onde cumpre a condenação determinada pelo Supremo.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde A vacina inédita desenvolvida por inteligência artificial
- Flipar Projeto na Inglaterra transformou antiga mina abandonada em cúpulas hexagonais que viraram símbolo de sustentabilidade
- Política EUA oficializam classificação do PCC e CV como terroristas: a linha do tempo da decisão
- Flipar De alma italiana, Lugano, na Suíça, une beleza natural com riqueza arquitetônica
- Política Por que classificar PCC e CV como terroristas pode fortalecer facções, segundo especialista dos EUA
- Turismo Temporada de neve no Hemisfério Sul: o que considerar no planejamento de segurança para as férias de julho