Lula abre vantagem de 8 pontos sobre Flávio no 1º turno, aponta Vox Brasil

No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 42,1% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 33,6% - (crédito: Reprodução/Instagram/@FlavioBolsonaro)

Uma nova pesquisa eleitoral do Instituto Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira (5/6), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vantagem de 8,5 p.p sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial de 2026.

No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 42,1% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 33,6%. Em terceiro lugar está o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 6,9%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O levantamento também aponta a evolução das intenções de voto nas três rodadas mais recentes da pesquisa. Em 14 de maio, Lula tinha 34,3%, passando para 42,5%, em 20 de maio, e chegando a 42,1% em 5 de junho. Flávio Bolsonaro oscilou de 36,5% para 32,1% e, posteriormente, para 33,6%. Já Caiado cresceu de 4,1% para 5,9% e alcançou 6,9% na rodada mais recente.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Lula também aparece à frente dos adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente registra 47,8% das intenções de voto, ante 41,3% do senador. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos candidatos somam 6,5%, enquanto 4,4% não souberam ou não responderam.

Em uma eventual disputa contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 46,3%, contra 42,5% do adversário. Nesse cenário, 6,1% optaram por branco, nulo ou nenhum, e 5,1% não souberam ou não responderam.

Já em um confronto com Caiado, Lula registra 46,5%, enquanto o governador goiano alcança 44,9%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 5,9%, e 2,7% não responderam.

Avaliação do governo

O levantamento indica ainda que a avaliação do governo permanece dividida. Enquanto 49,1% aprovam a gestão do presidente, 49,3% afirmam desaprová-la.

A pesquisa também abordou o debate sobre a escala de trabalho 6x1. Segundo os dados, 21,5% dos entrevistados se disseram totalmente favoráveis à mudança no modelo, enquanto 18,5% afirmaram ser totalmente contrários.

A Vox Brasil entrevistou 2.100 pessoas em todo o país entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08016/2026.