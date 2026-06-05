Governo reforça monitoramento para conter efeitos de possível El Niño

O Ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco, afirmou nesta sexta-feira (5/6) que o governo federal reforçou ações de monitoramento de possíveis efeitos de um "Super El Niño" nos próximos meses, no Brasil.

"Aumentamos o número de aeronaves e de equipamentos de prevenção e combate e apoiamos em mais de meio bilhão de reais os corpos de bombeiros dos estados onde há mais incêndios florestais", disse o ministro, em pronunciamento em rede nacional de TV no Dia Mundial do Meio Ambiente.

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O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento nas águas do Oceano Pacífico Equatorial, localizado na altura do Peru e do Equador. A elevação das temperaturas altera o padrão de circulação dos ventos e a distribuição de umidade por todo o planeta, modificando temporariamente o clima regional de diversos continentes. O risco do fenômeno climático é projetado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para os próximos meses

O aquecimento provocado pelo El Niño pode fazer com que haja secas extremas, com o aumento de riscos de incêndios, ou chuvas intensas. O último episódio de El Niño ocorreu em 2023 e 2024, os dois anos mais quentes já registrados.

"Indutor" do desenvolvimento

Capobianco ainda disse que as ações encabeçadas por sua pasta atuam como “indutoras” da busca pelo desenvolvimento socioeconômico. “Estamos mostrando que é possível crescer e gerar emprego e renda, sem deixar de proteger nossas florestas, nossas águas e nossa biodiversidade”, afirmou, ao elencar que, nos último três anos, houve diminuições de 50% no desmatamento na Amazônia, 32% no Cerrado e 65% no Pantanal.

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À frente do Ministério do Meio Ambiente há pouco mais de dois meses, Capobianco substituiu a ex-titular da pasta Marina Silva (Rede-SP). À época em que comandou o ministério, ela passou por impasses entre o Executivo e movimentos ambientalistas na liberação, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), à Petrobras para que a empresa realizasse estudos para checar a possível presença de petróleo na região da Margem Equatorial. Segundo o governo, caso a petrolífera de fato encontre o óleo na região, os recursos provenientes dessa fonte de energia vão financiar o caminho para uma transição energética. A busca por uma transição energética foi comentado pelo ministro Capobianco, em seu pronunciamento à TV, realizado em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Leia também: Lula abre vantagem de 8 pontos sobre Flávio no 1º turno, aponta Vox Brasil Segundo o ministro, o Brasil lidera esse caminho. “Voltamos também a liderar a transição energética, a partir da substituição de combustíveis fósseis por opções mais limpas, como os biocombustíveis e a eletricidade”, pontuou Capobianco.