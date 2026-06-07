Baleia suspende decisões do MDB-DF e leva impasse à Executiva Nacional

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, decidiu suspender todas as deliberações do diretório da sigla no Distrito Federal relacionadas a coligações e candidaturas majoritárias para as eleições de 2026. A medida transfere para a Executiva Nacional a análise da crise interna que envolve o MDB-DF e o posicionamento do partido diante da sucessão eleitoral no Distrito Federal.

Ao Correio, o parlamentar afirmou: “Nossa expectativa é que até quinta teremos a pacificação do partido no DF”.

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Considerando o requerimento apresentado pelo Deputado Federal Rafael Prudente, subscrito por Parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com fundamento no Estatuto do MDB e na Resolução nº 01/2026;



Determino que a matéria seja submetida à apreciação da Comissão… — MDB Nacional (@MDB_Nacional) June 7, 2026

A decisão foi tomada após um requerimento apresentado pelo deputado federal Rafael Prudente e subscrito pelos deputados distritais Hermeto, Iolando e Jaqueline Silva. Os parlamentares solicitaram intervenção da direção nacional nas decisões do diretório regional.

O pedido foi motivado por declarações do presidente do MDB no Distrito Federal, Wellington Luiz, em defesa de uma aliança com a governadora Celina Leão, filiada ao PP. No documento encaminhado à direção nacional, os parlamentares apontam um “distanciamento político” entre Celina Leão e o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ambos aliados históricos.

Segundo o requerimento, o cenário teria se agravado após declarações da governadora de que “sucessão nunca será submissão”.

Diante do impasse, os deputados defenderam que a Executiva Nacional passe a ser responsável pelas decisões sobre candidaturas e coligações nos estados e solicitaram que o diretório regional não execute qualquer deliberação sem autorização prévia da presidência nacional do partido.

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Como resposta, Baleia Rossi convocou uma reunião da Executiva Nacional do MDB para o próximo dia 11 de junho, quando será analisado o pedido apresentado pelos parlamentares do Distrito Federal. Até a realização do encontro, ficam suspensas todas as decisões do diretório regional relacionadas às articulações eleitorais para 2026.

Além da suspensão, o dirigente nacional determinou a criação de uma comissão composta por cinco integrantes do MDB para avaliar a situação da legenda no Distrito Federal e elaborar um relatório sobre o caso.

O grupo terá como relator o líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões. A iniciativa amplia a participação da direção nacional na condução das discussões sobre o futuro político do MDB no Distrito Federal e adia definições sobre alianças e candidaturas até a análise da Executiva Nacional.