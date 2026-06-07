De atores a influenciadores, famosos que admitem uso de anabolizantes

De atores a influenciadores: veja famosos que já admitiram uso de anabolizantes - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A morte do fisiculturista brasileiro Gabriel Ganley voltou a colocar em evidência a preocupação entre especialistas pelo o uso exagerado de anabolizantes. O caso repercutiu nas redes sociais e entre praticantes de musculação, levantando discussões sobre os riscos associados ao uso dessas substâncias.

Os anabolizantes são complementos utilizados em tratamento da deficiência de algum hormônio corporal. O uso, por sua vez, divide opiniões até hoje, visto que em sua grande maioria, o consumo é feito sem acompanhamento profissional adequado. Embora sejam medicações positivas para o físico humano, a falta de orientação de um profissional é considerado ilegal. Os efeitos colaterais são diversos, incluindo efeitos psicológicos e físicos.

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No mundo dos famosos, algumas celebridades já fizeram uso dos esteroides durante a sua vida. Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista que reúne cerca de famosos que já usaram anabolizantes e admitiram publicamente. Confira:

Deborah Secco: A atriz assumiu ter feito uso do produto que proporcionou prejuízo à sua saúde. "Quando fiz a novela ‘O Beijo do Vampiro’ comecei a tomar os suplementos errados, as chamadas ‘bombas’. Por causa disso, fiquei com problema de tireoide e agora tenho que tomar hormônio para o resto da vida. Engordei 20 quilos e depois foi uma dificuldade para perder", contou ela, em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes.

Andressa Urach: A criadora de conteúdo adulto quase morreu durante um procedimento estético, e também admitiu o uso de esteroides para ganhar mais peso durante três anos. "Fiz sem acompanhamento médico, irresponsável, mesmo. Consegui o volume que eu queria, pois era muito magra, mas tive muitos efeitos colaterais, como acne no rosto e nas costas, alteração na voz e aumento do clitóris, até fiz cirurgia íntima", afirmou, ao portal UOL.

Padre Marcelo Rossi: Um dos religiosos católicos mais conhecidos do Brasil, o padre admitiu diversas vezes que fez o uso de anabolizantes durante a adolescência. Ele contou ter recorrido a uso de esteroides aplicado em animais como cavalos.

Léo Santana: O cantor admitiu mais uma de vez o uso para ganhar massa muscular quando mais jovem. "Não tenho vergonha de admitir que tomei anabolizante e nunca me faz mal. Hoje, não topo mais", afirmou ele, em entrevista ao programa Bahia Esporte, da TV Bahia, afiliada da Globo.

Viviane Araújo: Em 2013, a a atriz admitiu que já tomou hormônios para ficar mais musculosa. "Já usei anabolizantes, mas parei porque é prejudicial à saúde. Na época o resultado foi muito rápido e minha voz mudou um pouco, até gostei porque ela era muito fina", contou a musa do Carnaval, em entrevista ao UOL.

Miguel Falabella: O ator, roteirista e diretor também fez uso de anabolizantes para conquistar a boa forma imediata. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que sofreu com as sequelas após tentar o corpo definido no Carnaval de 1998.

Léo Stronda: Durante participação em A Fazenda 10, o fisiculturista admitiu que usava anabolizantes ao falar sobre sua rotina de treinos. "Eu comecei a trabalhar muito e não conseguia malhar. Daí, eu deixava a perna passar e dava prioridade para cima Eu tomo esteroide, mas não o local", contou.