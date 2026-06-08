Datena pede demissão da EBC para participar das eleições de outubro

O apresentador José Luiz Datena vai deixar a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para se candidatar a um cargo político nas eleições de outubro. Na empresa, controlada pelo governo federal, o comunicador apresentava dois programas, sendo um na TV Brasil e outro na Rádio Nacional.
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“A Diretoria Executiva da EBC foi comunicada pelo jornalista José Luiz Datena da sua decisão pessoal de encerrar o contrato com a empresa para que possa participar do processo eleitoral deste ano”, diz um trecho da nota publicada pela EBC.
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A Empresa Brasil de Comunicação, porém, afirmou que o apresentador seguirá na grade de programação até o dia 30 de junho. “Seguindo a legislação eleitoral, a participação do jornalista na grade será mantida somente até o dia 30 deste mês”, justificou.
Ainda segundo o comunicado da EBC, o substituto de Datena ainda será decidido pelo Comitê de Programação e Rede da empresa.
Datena na política
A eleição deste ano será a segunda experiência de Datena em disputas por cargos eletivos, caso a candidatura se confirme. Ele retirou seu nome de quatro disputas eleitorais antes de entrar em sua primeira disputa.
Dois anos atrás, ele foi candidato a prefeito de São Paulo. À época, ficou marcado por ter arremessado uma cadeira em direção ao então postulante Pablo Marçal. No pleito, vencido pelo atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), Datena ficou em quinto colocado.
Atualmente filiado ao PSB, Datena trabalha com a possibilidade de candidatar-se a deputado federal pelo partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e dos ex-ministros Márcio França (Empreendedorismo) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).
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