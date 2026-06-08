MDB debate intervenção e busca acordo para encerrar crise no DF

Como adiantou ao Correio, Baleia Rossi busca "pacificar" o partido até quinta-feira (11/6). Partido fará reuniões durante a semana - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O MDB nacional tenta conter a crise interna instalada no Distrito Federal e trabalha por uma solução negociada entre as diferentes correntes da legenda. Integrantes do partido vão se reunir durante esta semana para tentar pacificar o conflito

Não há, no momento, expectativa de intervenção no diretório distrital, apesar da solicitação feita por parlamentares. Segundo já afirmou ao Correio o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, o objetivo é “pacificar” o partido até quinta-feira (11/6).

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Um grupo de parlamentares emedebistas, liderado pelo deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF), apresentou requerimento questionando a condução política do diretório regional.

Os parlamentares defendem mudanças na forma como o partido tem tratado as articulações para as eleições de 2026, e criticam o alinhamento do presidente regional do MDB, Wellington Luiz, com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Apesar de descartar uma intervenção, Baleia Rossi adotou medidas para transferir a discussão para a esfera nacional da legenda. Ontem (7), ele suspendeu temporariamente as decisões do diretório regional relacionadas a coligações e candidaturas majoritárias até que a Executiva Nacional analise o caso.

Afastamento entre Ibaneis e Celina

O requerimento apresentado pelos deputados Rafael Prudente, Hermeto, Iolando e Jaqueline Silva cita o afastamento político entre a governadora Celina Leão e o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB). Segundo os parlamentares, a relação se deteriorou após declarações públicas da governadora de que “sucessão nunca será submissão”, frase interpretada por aliados de Ibaneis como um recado direto ao ex-chefe do Executivo local.

A tensão entre os grupos também foi tema de uma reunião realizada há cerca de duas semanas entre Baleia Rossi, Wellington Luiz, Ibaneis Rocha e Rafael Prudente. De acordo com participantes, o encontro discutiu o espaço político que o MDB pretende ocupar na composição da chapa majoritária de 2026.

Para conduzir as tratativas e buscar um entendimento entre os grupos locais, Baleia Rossi designou o líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Além disso, foi criada uma comissão formada por cinco integrantes da legenda para avaliar a situação no Distrito Federal e elaborar um relatório sobre o cenário político interno.