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Ministros de Lula reforçam teor "decisivo" do fim da 6x1 no Senado

Senado deve decidir, nesta terça-feira (9/6), qual parlamentar vai relatar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê fim da escala de trabalho 6x1 e redução da carga horária

Ministros José Guimarães (foto) e Guilherme Boulos defenderam a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado Federal - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)
Ministros José Guimarães (foto) e Guilherme Boulos defenderam a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado Federal - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Os ministros José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência da República) reforçaram, nesta segunda-feira (8/6), a defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado.

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Aprovada na Câmara no final do mês passado, a matéria prevê a redução da carga horária de trabalho para até 40h semanais. Nesta terça-feira (9), a expectativa é de que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP) decida qual parlamentar vai relatar a matéria no Senado.

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Na avaliação de José Guimarães, uma possível aprovação do fim da 6x1 no Senado seria benéfica aos trabalhadores. “Precisamos aprovar o fim da escala 6x1 no Senado para garantir o descanso merecido às trabalhadoras e trabalhadores”, escreveu o ministro em suas redes sociais.

Como titular de Relações Institucionais, Guimarães assume o papel de fazer a interlocução entre os interesses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Legislativo.

A PEC do fim da 6x1, embora tenha sido aprovada sem resistências na Câmara, pode enfrentar dificuldades de aprovação no Senado, visto que a relação entre os presidentes Alcolumbre e Lula foi afetada após parlamentares governistas acusarem o líder do Congresso de articular contra Lula para a reprovação do nome de Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União (AGU), para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Movimentos sociais

Titular da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos faz a interlocução do governo Lula com os movimentos sociais. A defesa do fim da 6x1 também embasou suas publicações nas redes nesta segunda.

Em uma série de postagens, ele afirmou que o Senado deve corroborar a decisão da Câmara, na aprovação da PEC do fim da escala de trabalho 6x1.

“Resumindo: a aprovação na Câmara foi um passo histórico, mas a disputa agora se concentra no Senado. Os próximos capítulos serão decisivos para definir se o fim da escala 6x1 entrará ou não na Constituição. A nossa batalha ainda não terminou”, escreveu.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/06/2026 18:45
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