Ministros de Lula reforçam teor "decisivo" do fim da 6x1 no Senado

Os ministros José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência da República) reforçaram, nesta segunda-feira (8/6), a defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado.
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Aprovada na Câmara no final do mês passado, a matéria prevê a redução da carga horária de trabalho para até 40h semanais. Nesta terça-feira (9), a expectativa é de que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP) decida qual parlamentar vai relatar a matéria no Senado.
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Na avaliação de José Guimarães, uma possível aprovação do fim da 6x1 no Senado seria benéfica aos trabalhadores. “Precisamos aprovar o fim da escala 6x1 no Senado para garantir o descanso merecido às trabalhadoras e trabalhadores”, escreveu o ministro em suas redes sociais.
Como titular de Relações Institucionais, Guimarães assume o papel de fazer a interlocução entre os interesses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Legislativo.
A PEC do fim da 6x1, embora tenha sido aprovada sem resistências na Câmara, pode enfrentar dificuldades de aprovação no Senado, visto que a relação entre os presidentes Alcolumbre e Lula foi afetada após parlamentares governistas acusarem o líder do Congresso de articular contra Lula para a reprovação do nome de Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União (AGU), para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).
Retomando os trabalhos no Palácio do Planalto após o feriado.— José Guimarães (@joseguimaraesce) June 8, 2026
Precisamos aprovar o fim da escala 6x1 no Senado para garantir o descanso merecido às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. A PEC da Segurança no Congresso e outros temas cruciais para o Brasil.
Uma ótima semana… pic.twitter.com/nNSI9aaUDh
Movimentos sociais
Titular da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos faz a interlocução do governo Lula com os movimentos sociais. A defesa do fim da 6x1 também embasou suas publicações nas redes nesta segunda.
Em uma série de postagens, ele afirmou que o Senado deve corroborar a decisão da Câmara, na aprovação da PEC do fim da escala de trabalho 6x1.
“Resumindo: a aprovação na Câmara foi um passo histórico, mas a disputa agora se concentra no Senado. Os próximos capítulos serão decisivos para definir se o fim da escala 6x1 entrará ou não na Constituição. A nossa batalha ainda não terminou”, escreveu.
Semana decisiva pelo fim da escala 6x1— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 8, 2026
Como todos sabem, a PEC pelo fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara. Agora, ela chegou ao Senado e deve entrar em votação esta semana.
Vou te explicar de maneira simples quais são os próximos passos para a aprovação do fim da…