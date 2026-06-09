Novo presidente do BRB presta esclarecimentos ao Senado sobre Master

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado receberá, nesta terça-feira (9/6), o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, para explicar as negociações do banco público com o Master. A sessão está marcada para as 10h.
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A audiência faz parte do grupo de trabalho da CAE para supervisionar as investigações das fraudes do Banco Master.
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A audiência foi pedida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Na justificativa, a parlamentar afirma que a comissão precisa avaliar aspectos relacionados à governança, à gestão de riscos, à transparência das informações e aos mecanismos de supervisão e controle envolvidos nas operações analisadas. Ela também destaca a importância de obter informações atualizadas sobre as medidas adotadas pela atual gestão do BRB.
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"A presença do presidente do BRB nesta comissão permitirá não apenas esclarecer os fatos já conhecidos, mas também fornecer informações atualizadas sobre a situação do banco, as medidas corretivas implementadas e os mecanismos de prevenção adotados", afirmou Damares.
Em entrevista ao Correio, publicada no domingo, Nelson de Souza afirmou que a homologação do acordo no Supremo Tribunal Federal (STF) "garante a preservação do BRB ao viabilizar uma solução para a recomposição do capital do banco dentro das regras do sistema financeiro e da legislação".
"O ponto central desse acordo é assegurar a continuidade saudável do banco, permitir a execução das medidas previstas no plano de capital, já entregue ao Banco Central, e manter o BRB operando normalmente", frisou. O acordo, firmado no fim de maio, viabiliza operação de crédito destinada ao reforço financeiro do banco. (Com agências Estado e Senado)
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