Na CAE, senadora Eudócia acusa Renan de defender interesses do Banco Master

A alagoana aproveitou para defender o prefeito JHC, de quem é mãe, e criticar Calheiros: "Eu nunca ensinei meu filho a roubar, diferente do senhor" - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

A audiência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado que ouviu, nesta terça-feira (9/6), o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, foi marcada por um embate entre a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL). A parlamentar aproveitou a sessão para cobrar a assinatura de Renan em um pedido de criação de uma CPI destinada a investigar o caso envolvendo o Banco BMG Master e fez duras críticas ao colega de bancada.

Durante sua fala, Dra. Eudócia afirmou que o requerimento para instalação da comissão ainda necessita de assinaturas e apelou diretamente ao colega alagoano para que apoiasse a iniciativa. A senadora também voltou a defender o filho, o prefeito de Maceió, JHC, de acusações relacionadas ao escândalo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev), ressaltando que o gestor municipal concedeu autonomia à administração do órgão e não teria relação com os investigados.

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A parlamentar reagiu ainda a declarações anteriores de Renan Calheiros, que havia sugerido que JHC teria pedido à mãe para defendê-lo publicamente. “Eu defendo o povo, eu defendo o Brasil, eu defendo Alagoas”, afirmou. Em um dos momentos mais tensos da sessão, a senadora disparou: “Eu nunca ensinei meu filho a roubar, diferente do senhor”, provocando reação imediata do presidente da comissão.

Dra. Eudócia também acusou Renan de atuar em defesa dos interesses do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo a senadora, propostas discutidas no Congresso relacionadas ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) poderiam beneficiar a instituição financeira. Ela afirmou que eventuais prejuízos decorrentes da crise do banco não deveriam ser arcados pela população brasileira, mas pelos responsáveis pelas irregularidades.



Ao responder às acusações, Renan Calheiros afirmou que a presidência da comissão não utilizaria a condução dos trabalhos para promover “debates paralelos” ou temas que não estivessem diretamente ligados ao objeto da audiência. O senador também disse que qualquer parlamentar que possua informações sobre supostos crimes tem o dever de encaminhá-las às autoridades competentes para investigação formal.

Renan aproveitou a ocasião para reiterar que defende a responsabilização dos envolvidos no escândalo do Iprev de Maceió. Segundo ele, os recursos desviados dos aposentados e pensionistas devem ser devolvidos, independentemente de quem sejam os responsáveis. O senador afirmou ter apresentado notícia-crime e solicitado o bloqueio de bens dos investigados, destacando que continuará acompanhando as apurações para garantir a punição dos envolvidos.