MDB analisa pedido do DF sem rito fixo e prevê decisão por votação

A discussão foi provocada por um requerimento assinado pelo deputado federal Rafael Prudente e por deputados distritais do MDB - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A crise interna do MDB no Distrito Federal entrou na fase de análise pela direção nacional do partido. Após o requerimento apresentado por parlamentares da legenda questionando a condução política do diretório regional, a Executiva Nacional foi convocada para deliberar sobre o caso nesta quinta-feira (11/6).

Segundo uma fonte do MDB ouvida pelo Correio sob reserva, não existe um rito específico previsto para esse tipo de situação. A prática adotada pela legenda é ouvir os envolvidos, reunir informações sobre o caso e elaborar um relatório que sirva de base para a deliberação da Executiva Nacional.

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Para cumprir essa etapa, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), nomeou uma comissão composta por cinco integrantes do partido, sob a relatoria do líder da bancada na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL). O grupo terá a missão de promover o diálogo entre os diferentes segmentos da legenda no Distrito Federal e apresentar um parecer sobre o cenário político e eleitoral local.

A discussão foi provocada por um requerimento assinado pelo deputado federal Rafael Prudente e por deputados distritais do MDB. O documento foi apresentado após divergências em torno da estratégia eleitoral da sigla para 2026, especialmente depois de manifestações do presidente regional do partido, Wellington Luiz, em defesa do projeto político da governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

De acordo com a fonte ouvida pela reportagem, o pedido apresentado pelos parlamentares está amparado em uma resolução aprovada pelo próprio MDB para disciplinar decisões relacionadas ao período eleitoral. Trata-se de um mecanismo específico previsto para a definição de candidaturas e estratégias eleitorais.

A palavra final caberá à Executiva Nacional ou, em determinadas situações, à própria comissão encarregada da análise. Em casos considerados urgentes, o presidente nacional também pode adotar uma decisão que posteriormente seja submetida ao referendo das instâncias partidárias.

A tendência é que a deliberação ocorra por maioria simples dos integrantes da Executiva Nacional. O mesmo critério pode ser aplicado caso a decisão seja tomada no âmbito da comissão designada para examinar o caso.

Enquanto a análise não é concluída, seguem suspensas as decisões do diretório regional relacionadas ao objeto do requerimento. A medida foi determinada por Baleia Rossi no último domingo (7) e permanecerá em vigor até a manifestação final da direção nacional.

Segundo a fonte consultada, eventuais medidas disciplinares dependeriam das circunstâncias concretas de cada caso, já que o conflito de posições faz parte da dinâmica partidária e do processo democrático interno.