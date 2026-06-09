InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

PT lança "Porta-Vozes do Lula" em ofensiva contra bolsonarismo

Lançamento da iniciativa teve participações de ministros e parlamentares do partido e da base aliada de Lula

A iniciativa tem o objetivo de estimular apoiadores de Lula a usarem as redes sociais para publicar conteúdos favoráveis ao petista - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/DA/Press)
A iniciativa tem o objetivo de estimular apoiadores de Lula a usarem as redes sociais para publicar conteúdos favoráveis ao petista - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/DA/Press)

O Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lançou nesta terça-feira (9/6) o programa "Porta-Vozes do presidente Lula".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De olho nas eleições de outubro, a iniciativa tem o objetivo de estimular apoiadores de Lula, sejam eles militantes do PT ou não, a usarem as redes sociais para publicar conteúdos favoráveis ao petista e de críticas à oposição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Conforme o Correio publicou em maio, a criação do projeto foi motivado por um reconhecimento do próprio partido de que a legenda perdeu ficou para trás no uso das redes sociais para fazer política.

A iniciativa também foi criada sob um entendimento do partido de que as redes sociais fomentam conteúdos voltados à extrema direita em detrimento de publicações Progressistas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 09/06/2026 21:25 / atualizado em 09/06/2026 21:25
SIGA
x