PT lança "Porta-Vozes do Lula" em ofensiva contra bolsonarismo

A iniciativa tem o objetivo de estimular apoiadores de Lula a usarem as redes sociais para publicar conteúdos favoráveis ao petista - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/DA/Press)

O Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lançou nesta terça-feira (9/6) o programa "Porta-Vozes do presidente Lula".

De olho nas eleições de outubro, a iniciativa tem o objetivo de estimular apoiadores de Lula, sejam eles militantes do PT ou não, a usarem as redes sociais para publicar conteúdos favoráveis ao petista e de críticas à oposição.

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Conforme o Correio publicou em maio, a criação do projeto foi motivado por um reconhecimento do próprio partido de que a legenda perdeu ficou para trás no uso das redes sociais para fazer política.

A iniciativa também foi criada sob um entendimento do partido de que as redes sociais fomentam conteúdos voltados à extrema direita em detrimento de publicações Progressistas.