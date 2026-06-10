Lula anuncia pacote de medidas em celebração ao Dia do Meio Ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia, na tarde desta quarta-feira (10/6), um conjunto de ações voltadas à agenda ambiental do governo federal. As medidas serão apresentadas durante cerimônia marcada para as 16h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.
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O pacote reúne iniciativas destinadas à proteção dos biomas brasileiros, ao enfrentamento das mudanças climáticas e à ampliação de políticas de desenvolvimento sustentável. Entre os objetivos está o fortalecimento da chamada transformação ecológica e o reconhecimento dos serviços ambientais prestados por comunidades e cidadãos que atuam na conservação da natureza.
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A solenidade contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, além de outras autoridades do governo federal.
Entre as medidas previstas estão a sanção de uma nova lei e a assinatura de decretos relacionados à área ambiental. O governo também deve oficializar a criação e a ampliação de Unidades de Conservação federais em diferentes regiões do país.
Outro destaque será o anúncio de novos investimentos destinados a projetos ambientais, com recursos do Fundo Clima e do Fundo Amazônia. A expectativa é ampliar o financiamento de ações voltadas à preservação ambiental e à redução dos impactos das mudanças do clima.
Segundo o governo, as iniciativas buscam fortalecer a proteção dos recursos naturais e impulsionar políticas que conciliem crescimento econômico, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. As medidas fazem alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado anualmente em 5 de junho.
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