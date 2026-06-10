Lula faz alerta sobre avanço da extrema direita e diz estar preocupado com o México

Lula comentou sobre a situação no México: "Parece ser muito parecido ao que aconteceu no Brasil em 2013". Na foto, com a presidente Claudia Sheinbaum - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou preocupação com o avanço de movimentos de extrema direita em diversos países e defendeu atenção aos impactos políticos provocados pela desinformação e pela insatisfação social. A declaração ocorreu nesta quarta-feira (10/6), durante a 7ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), o chamado “Conselhão”.

Durante seu discurso, o petista justificou que seria breve e que não poderia demorar no evento, pois tinha uma agenda marcada com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Lula citou acontecimentos recentes no México e fez uma comparação com as manifestações registradas no Brasil em 2013. Segundo o líder brasileiro, movimentos inicialmente motivados por reivindicações específicas podem ser utilizados politicamente por grupos organizados.

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“Naquela época, uma reivindicação pelo aumento de R$ 0,20 centavos no transporte público serviu de pretexto para que a extrema direita tomasse as ruas. R$ 0,20 centavos não causariam uma revolução em lugar nenhum; contudo, a partir daquele movimento, surgiram grupos como os black blocs, gerando depredações em São Paulo”, lembrou.

O presidente disse que uma das consequências foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que levou Michel Temer a assumir o Palácio do Planalto. Lula lembrou que esse fortalecimento da extrema-direita também elegeu, posteriormente, Jair Bolsonaro. "A partir dali, a extrema direita tirou proveito e fez o impeachment da Dilma. E aí vocês conhecem o resultado, elegeu até um presidente da República. Então, a minha conversa com a Cláudia é porque eu acho que isso está acontecendo no México agora, sabe? E eu às vezes acho que tem o dedo de alguém que talvez nem seja mexicano. Então, nós precisamos ficar muito atentos sobre essas questões”, alertou.

O chefe do Executivo afirmou que acompanha com atenção os acontecimentos em outros países e enfatizou a necessidade de vigilância diante de possíveis processos de radicalização política. “Eu estou preocupado com o que está acontecendo no México porque me parece ser muito parecido ao que aconteceu no Brasil em 2013”, repetiu.

Durante o discurso, Lula também voltou a defender o fortalecimento das instituições democráticas e afirmou que o debate político precisa estar baseado em propostas e não em campanhas de desinformação.

As declarações ocorreram durante encontro que reuniu ministros, empresários, representantes dos trabalhadores e integrantes da sociedade civil para discutir temas ligados ao desenvolvimento econômico e social do país. O tema central da reunião foi “Da soberania nacional ao protagonismo global”.