Lula propõe ação para recuperar 2,5 milhões de celulares roubados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta quarta-feira (10/6), durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, uma proposta para ampliar o combate ao roubo e furto de celulares no país. A iniciativa prevê a utilização de um banco de dados nacional para identificar aparelhos registrados como roubados e estimular sua devolução.

Segundo o petista, o governo possui informações sobre cerca de 25,5 milhões de celulares nessa situação. A ideia é encaminhar mensagens aos aparelhos identificados, alertando os usuários sobre a origem irregular do equipamento e orientando a devolução. “Faz 10 dias que o ministro da Justiça (Wellington César Lima e Silva) me apresentou um estudo para colocar em prática o 'telefone seguro'. Nós temos o cadastro, o endereço e chassi (IP) do celular de 2,5 milhões de celulares roubados”, revelou.

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O presidente argumentou que muitas pessoas acabam adquirindo aparelhos usados por serem mais baratos e sem saber que eles foram produto de crime. "Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta. Entretanto, essa inquietação econômica de quem está com telefone roubado mexeu com a minha cabeça. Mas eu não posso ficar com essa dúvida, porque o telefone seguro vai deixar 200 milhões de brasileiros tranquilos, de que ele não vai ter mais o seu celular roubado”, frisou.

A medida prevê que os celulares possam ser entregues em unidades dos Correios, evitando que os cidadãos precisem se dirigir a delegacias. De acordo com Lula, o objetivo é criar um mecanismo simples para reduzir a circulação de aparelhos roubados e aumentar a segurança dos proprietários.

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"Hoje eu convoquei uma reunião com o ministro da Justiça. Eu vou efetivamente despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado devolver, porque senão poderá ter consequências”, disse o presidente. "A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver no Correios. Porque devolver na delegacia as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar, o tipo de policial...”, emendou.

Lula submeteu o projeto simbolicamente aos participantes do Conselhão, que manifestaram apoio à iniciativa. O governo ainda deverá detalhar os procedimentos e os critérios para a implementação da medida.