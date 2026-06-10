Nikolas: 'Só falam que voei no jatinho do Vorcaro. Tá com inveja?'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou adversários políticos por citarem que ele voou no jatinho do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, durante a campanha eleitoral de 2022.
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Nesta quarta-feira (10/6), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados votou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto foi aprovado por 44 votos favoráveis e 18 contrários.
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A pauta é defendida por aliados do bolsonarismo, enquanto membros da base do governo são contra. Durante a sessão da comissão, a situação acusou a direita de usar a PEC como “cortina de fumaça” para a revelação da relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Vorcaro, que investiu pelo menos R$ 61 milhões no filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro.