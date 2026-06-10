Nikolas: 'Só falam que voei no jatinho do Vorcaro. Tá com inveja?'

Nikolas respondeu críticas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara - (crédito: Reprodução/TV Câmara)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou adversários políticos por citarem que ele voou no jatinho do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, durante a campanha eleitoral de 2022.

Nesta quarta-feira (10/6), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados votou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto foi aprovado por 44 votos favoráveis e 18 contrários.

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A pauta é defendida por aliados do bolsonarismo, enquanto membros da base do governo são contra. Durante a sessão da comissão, a situação acusou a direita de usar a PEC como “cortina de fumaça” para a revelação da relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Vorcaro, que investiu pelo menos R$ 61 milhões no filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro.

Nikolas ironiza sobre jatinho de Vorcaro

Já Nikolas foi alvo de provocações por ter usado um jatinho do banqueiro em outubro de 2022, durante a caravana “Juventude pelo Brasil”, quando fazia campanha pela reeleição de Bolsonaro. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.