Moraes autoriza visita de Flávio Bolsonaro, nora e netas ao ex-presidente

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 24 de março, após receber alta médica de uma internação de duas semanas para tratamento de pneumonia bacteriana - (crédito: Sergio Lima/AFP )

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita do senador Flávio Bolsonaro, da nora Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e das duas netas menores de idade. O encontro será no próximo sábado (13/6), entre 11h e 13h, no local onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Na decisão assinada nesta quarta-feira (10), Moraes afirmou que o pedido apresentado pela defesa é compatível com as finalidades da medida cautelar e com as regras já estabelecidas para o cumprimento da pena. Segundo o magistrado, a presença dos familiares contribui para a manutenção do suporte afetivo considerado importante durante o período de custódia.



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“O pedido formulado para autorização de visitas do filho, netas e nora do custodiado revela-se compatível com as finalidades da prisão domiciliar e com as condições anteriormente fixadas, contribuindo para a manutenção do suporte familiar indispensável ao adequado cumprimento da pena”, escreveu o ministro.



Moraes também determinou que todos os visitantes passem por revista antes do ingresso no local da visita. Além disso, celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer sob a guarda dos policiais responsáveis pela fiscalização da medida.

A autorização atende a uma solicitação protocolada pela defesa do ex-presidente na última terça-feira (8). No pedido, os advogados argumentaram que os visitantes integram o núcleo familiar mais próximo de Bolsonaro. As duas crianças autorizadas a visitá-lo são filhas de Flávio Bolsonaro e Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro. O senador é apontado como um dos possíveis nomes da direita para a disputa presidencial de 2026.



Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 24 de março, após receber alta médica de uma internação de duas semanas para tratamento de pneumonia bacteriana. A medida foi concedida por Moraes por razões humanitárias e tem duração prevista de 90 dias. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado, pena fixada inicialmente em regime fechado.