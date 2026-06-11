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Lula acelera titulação quilombola e assina decretos nesta quinta-feira

Presidente participa do III Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, no Gama. Valor estimado para a desapropriação dos territórios é de R$ 232 milhões

"Estaremos entregando, em três anos e quatro meses, 48% de tudo o que é terra quilombola registrada neste país", comentou Lula, ontem - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará, nesta quinta-feira (11/6), às 18h30, decretos de titulação de territórios quilombolas, cujo valor estimado para desapropriação supera R$ 232 milhões.

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Também está prevista a entrega de títulos a beneficiárias. A cerimônia ocorrerá durante o III Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), no Espaço Divino Paraíso, na região administrativa do Gama.

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O evento, que começou nesta quarta-feira (10), reúne cerca de 500 lideranças de comunidades localizadas em 24 estados do país, além de representantes internacionais de países como Quênia, Senegal, Peru e Colômbia.

“Com a entrega que nós vamos fazer para as mulheres quilombolas, estaremos entregando, em três anos e quatro meses, 48% de tudo o que é terra quilombola registrada neste país”, afirmou Lula durante evento da área de Meio Ambiente, ontem.

A cerimônia contará com as presenças da ministra da Igualdade Racial, Racuel Barros, da ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, além da primeira-dama, Janja Lula da Silva. A programação do encontro segue até o próximo dia 14 de junho, com painéis, debates e lançamentos de publicações.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 11/06/2026 15:13
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