Lula assina pacote ambiental com medidas para o clima e biodiversidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (10/6) medidas voltadas à conservação da biodiversidade, à recuperação dos biomas brasileiros, ao enfrentamento da mudança do clima e à promoção de investimentos para o desenvolvimento sustentável e a transformação ecológica do país. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.

O chefe do executivo também afirmou que nenhum governo assinou em um único dia tantos decretos em prol do meio ambiente. Ele destacou que nesta quinta-feira (11/6) vai entregar terras as mulheres quilombolas. “Com a entrega que faremos amanhã às mulheres quilombolas, teremos registrado, em três anos e meio, 48% de todas as terras quilombolas deste país”.

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Ele ressaltou que e preciso manter a consciência da população ativa, e citou os direitos indígenas. “Tem gente que queria que eles não tivessem direito a terra, assim como tem gente que acredita que não houve escravidão”.

Lula defendeu a preservação ambiental e o compromisso do país perante o resto do mundo. “É preciso os estados, os governos fazerem campanha em prol do meio ambiente para que ninguém queira matar um animal”.

O presidente brincou com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dizendo que ela saiu do cargo antes do tempo e que não pôde participar da cerimônia como governo. Lula disse ainda que o Brasil esta preparando para enfrentar as questões climáticas ocasionadas pelo El Nino, caso atinja o país.

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Durante o evento, também foram anunciados cerca de R$ 2 bilhões, que devem ser direcionados para ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na bacia do Rio Doce. Além disso, está previsto o investimento de R$ 834 milhões do Fundo Clima para projetos de restauração da vegetação nativa.

O representante do Reino Unido assinou contrato, doando R$ 270 milhões ao Fundo Amazônia. A Noruega é a maior doadora do Fundo, já tendo contribuído com R$ 3 bilhões. O governo também anunciou a doação de R$ 370 milhões ao programa ARPA Comunidades, destinada ao fortalecimento das cadeias da sociobioeconomia junto a comunidades extrativistas.

As ações vão fortalecer a recuperação da caatinga, além fortalecer a preservação e ampliação de parques. No Piauí , os Parques Nacionais da Serra das Confusões e de Sete Cidades serão beneficiados com ampliação das áreas. Em Rondônia, será criado o Parque Nacional do Tanaru e no Pará, a Área de Proteção Ambiental do Paleocanal do Rio Tocantins. As medidas ampliam a proteção de ecossistemas estratégicos e fortalecem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

O evento reuniu autoridades, ministros, parlamentares, governadores e representantes de comunidades indígenas e sociedade civil. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva participou da cerimônia. Marina se afastou do cargo para concorrer às eleições de outubro. Ela é uma das apostas do governo para ocupar uma cadeira no Senado, pelo estado de São Paulo.



