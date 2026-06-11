PF rejeita segunda proposta de delação Daniel Vorcaro

Segundo apurado pela reportagem, Vorcaro não apresentou informações além das que as diligências já apontaram - (crédito: BBC Geral)

A Polícia Federal rejeitou, mais uma vez, a proposta de delação apresentada pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A recusa foi informada nesta quinta-feira (11/6) ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com fontes na Corte ouvidas pelo Correio. Segundo apurado pela reportagem, Vorcaro não apresentou informações além das que as diligências já apontaram.

A proposta de colaboração segue em análise na Procuradoria-Geral da República (PGR), mas a tendência é de que também seja negada. Não existe um limite de vezes para que uma tentativa de firmar delação seja apresentada. Porém, já existe um pedido para que o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF) fixe uma data limite para as tratativas.

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Na avaliação dos investigadores, Vorcaro está apresentando informações ainda superficiais e com poucas provas do que diz. Parte do problema teria sido por ele ter perdido acesso a documentos importantes, em razão da prisão e por ter perdido o controle da gestão das empresas.

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Ele também poderia estar tentando proteger pessoas próximas, na expectativa de que recebesse algum auxílio destas pessoas para se livrar de uma condenação mais pesada. Na PGR, a avaliação é de que a delação também será rejeitada, pois não contém elementos básicos para auxiliar na condução do caso e não traz revelações importantes.

Vorcaro estaria apresentando revelações que já são de conhecimento das autoridades e muitas das quais já foram publicadas pela imprensa. Nos próximos dias, a PF deve lançar novas operações para aprofundar o funcionamento do esquema. A corporação também deve solicitar que ele retorne à Penitenciária Federal de Brasília, na Fazenda Papuda, em razão da interrupção das negociações.