Lula anuncia nova linha de crédito que incentiva financiamento de motos

iFood diz que taxa fixa de entrega de R$ 8 elevaria custos em 42% - (crédito: Reprodução)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia nesta sexta-feira (12/6) uma linha de crédito com o objetivo de facilitar o financiamento de motos por entregadores e motociclistas de aplicativos. A cerimônia está prevista para ocorrer às 11h da manhã, no Palácio do Planalto.

A ideia já tinha sido anunciada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, na última reunião ministerial do governo e faz parte do programa Move Brasil, que também concede melhores condições para a renovação da frota de caminhões e ônibus.

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Com a ampliação do programa para entregadores, a medida deve atingir trabalhadores que usam a moto como instrumento de renda, prestando serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de cargas.

Segundo o governo, o Move Brasil – Entregadores e Moto Apps terá garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), com prazo de até 48 meses e a possibilidade de descontos das montadoras.