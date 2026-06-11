Lula anuncia nova linha de crédito que incentiva financiamento de motos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia nesta sexta-feira (12/6) uma linha de crédito com o objetivo de facilitar o financiamento de motos por entregadores e motociclistas de aplicativos. A cerimônia está prevista para ocorrer às 11h da manhã, no Palácio do Planalto.
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A ideia já tinha sido anunciada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, na última reunião ministerial do governo e faz parte do programa Move Brasil, que também concede melhores condições para a renovação da frota de caminhões e ônibus.
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Com a ampliação do programa para entregadores, a medida deve atingir trabalhadores que usam a moto como instrumento de renda, prestando serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de cargas.
Segundo o governo, o Move Brasil – Entregadores e Moto Apps terá garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), com prazo de até 48 meses e a possibilidade de descontos das montadoras.
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