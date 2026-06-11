PT protocola pedido de investigação na PF sobre filme de Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores (PT) ingressou com pedidos na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal e no Ministério Público Eleitoral, solicitando investigações sobre o envio de recursos para a produção do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla levanta suspeitas de que os recursos podem ter tido outra finalidade.

O partido alega que “há de se convir que é de difícil credibilidade a narrativa de que a integralidade dos recursos destinados por Daniel Vorcaro seria utilizada na produção do filme sobre Jair Bolsonaro”.

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A previsão é de que a estreia do filme ocorra em setembro deste ano, durante a campanha eleitoral para o primeiro turno das eleições. Jair Bolsonaro não concorrerá no pleito, mas o filho dele, Flávio Bolsonaro, é pré-candidato a presidente pelo PL.

O PT informou que pediu às autoridades que "investiguem se a produção possui licenças municipais para filmagem, registro na Agência Nacional do Cinema (Ancine), contratos de distribuição, seguro compatível com uma superprodução internacional, cadeia de direitos autorais, documentação de copyright e regularidade trabalhista e migratória de profissionais estrangeiros, como o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh".

O partido também aponta suspeita de desvio de finalidade e execução irregular de emendas parlamentares voltadas a projetos culturais e organizações não governamentais.

“A investigação mostra-se particularmente necessária para afastar ou confirmar a eventual utilização de recursos públicos, direta ou indiretamente, em atividades com potencial finalidade político-eleitoral”, sustenta a petição da sigla.

A suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o filme Dark Horse, que recebeu recursos do Banco Master, já está em apuração no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, de acordo com integrantes da corporação consultados pelo Correio. As diligências estão avançadas e aguardam decisões importantes, como o fim das tratativas de delação premiada com Daniel Vorcaro.