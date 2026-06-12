Lula faz apelo contra violência doméstica: "Nenhum homem é dono de mulher"

"O ciúme não é uma doença, o ciúme é uma falta de caráter de quem não confia em si mesmo", afirma o líder petista - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quinta-feira (12/6) um duro discurso contra a violência doméstica e o feminicídio ao defender que nenhuma mulher deve ser tratada como propriedade dentro de uma relação. A declaração foi feita durante cerimônia de lançamento do programa Move Brasil – Entregadores e Motoapp, realizada no Palácio do Planalto.

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O líder petista aproveitou a data em que se comemora o Dia dos Namorados no Brasil e afirmou que o aumento da violência contra mulheres é inaceitável, criticou o comportamento possessivo de homens e destacou que casamento e namoro devem ser baseados no respeito e na parceria. “Quem sabe esse gesto faça com que a gente diminua o crescimento da violência entre o homem e a mulher”, declarou.

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O presidente manifestou preocupação com o aumento dos episódios de violência de gênero e criticou atitudes machistas e possessivas dentro dos relacionamentos. “A gente está vendo a violência contra as mulheres aumentar no mundo inteiro e não é correto as mulheres serem vítimas de violência. Nenhum homem é dono de mulher. Quando você casa, você está fazendo uma parceria. O ciúme não é uma doença, o ciúme é uma falta de caráter de quem não confia em si mesmo.”

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Lula também abordou os impactos do feminicídio, afirmando que, além de destruir a vida da vítima e de sua família, o crime compromete o futuro do agressor. Segundo ele, muitos homens acabam transformando a própria vida negativamente após cometer esse tipo de violência.

O chefe do Executivo ressaltou, ainda, a importância do ambiente familiar na formação de valores de respeito e convivência. “É importante que os filhos percebam que os pais se gostam, que se tratam com respeito”, defendeu. “Ao invés do ódio, o amor, ao invés de bater, o carinho, e ao invés da grosseria, a educação”, finalizou.