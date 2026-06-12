Marqueteiro ligado ao MBL chama Vini Jr. de "mono"

Eduardo Bissoto usou o termo racista contra Vivi Jr. em uma live no último dia 8 - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Eduardo Bissoto, marqueteiro político ligado ao MBL e ao Partido Missão, vem sendo acusado de cometer racismo nas redes sociais após se referir ao jogador Vini Jr. como "mono", que, em espanhol, significa "macaco", durante uma live, reagindo ao amistoso entre Brasil e Egito no último dia 8.

Após um lance do atacante da Seleção Brasileira, Bissoto comentou: "O 'Virgínio' é incapaz de acompanhar. A incapacidade cognitiva dessa gente me irrita".

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Em seguida ele diz: "Vamos, ô mono".Ainda é possível identificar ao fundo da transmissão uma voz feminina advertindo imediatamente o marqueteiro: "Eduardo!".



Apesar de a transmissão original não estar mais disponível nas mídias de Eduardo Bissoto, o corte desse trecho está circulando nas redes sociais.

Nessa quinta-feira (11/6), o marqueteiro postou no X uma nota intitulada "Sobre o meu cancelamento", se posicionando sobre as acusações: "Não esperem pedido de desculpas. Nem textão no estilo 'quem me conhece, sabe...'. Os criminosos que me atacam nas redes terão a oportunidade de provar em juízo que eu sou racista. E vão descobrir que a vida real é mais complicada do que o esgoto em que estão acostumados a viver".

SOBRE O MEU CANCELAMENTO:



Não esperem pedido de desculpas. Nem textão no estilo "quem me conhece, sabe...". Os criminosos que me atacam nas redes terão a oportunidade de provar em juízo que eu sou racista. E vão descobrir que a vida real é mais complicada do que o esgoto em que… — Eduardo Bisotto???????????????? (@EduardoBisotto) June 11, 2026

O texto segue citando os ídolos negros de Bissoto, além da amizade com o deputado estadual Guto Zacarias (Missão-SP).

Zacarias chegou a se manifestar no X em defesa do marqueteiro político, afirmando que ele não é racista. "Como um homem negro, sei reconhecer o racismo real. E sei reconhecer muito bem quando os nossos adversários tentam usar a pauta racial de forma covarde para destruir reputações", postou o deputado.

Conheço o Bisotto há quase dez anos. Uma década em que ele esteve na trincheira ao nosso lado.



Nesse período, ele esteve comigo nos momentos mais difíceis. Conheço a sua família, conheço a sua índole e sei que ele é um homem íntegro e honesto. Acima de tudo: ele não é racista.… — Guto Zacarias (@GutoZacariasMBL) June 10, 2026



O influenciador político Jota, membro do MBL, também defendeu Bissoto: "A expressão ‘macaco’ é frequentemente utilizada, de forma coloquial, para se referir a pessoas que agem de maneira considerada irracional, fazem burrices ou demonstram incapacidade de compreender algo simples".

Eu sou alvo de injustiças diariamente. Em geral, lido com elas com prudência, paciência e até certa compreensão. Mas, quando a injustiça é contra um amigo meu, a minha tolerância vai para os caralhos.



Eduardo Bisotto se expõe todos os dias. Já o vi em programas exaustivos,… — Jota (@sigaonegro) June 11, 2026



No entanto, a acusação de racismo ganha corpo pela escolha do termo "macaco" em espanhol, "mono", usado nos ataques racistas sofridos pelo jogador na Espanha, onde joga pelo Real Madrid.

