A camisa da Seleção voltou: o fim do uso político do verde e amarelo?

Torcedoras com a camisa e bandeira do Brasil na fan zone do Brooklyn, em Nova York: símbolos nacionais em disputa - (crédito: Leonardo Munoz/AFP)

A camisa amarela da Seleção Brasileira voltou às ruas, vitrines, bares e academias. Em ano de Copa do Mundo, a cena parece corriqueira. Mas, no Brasil de 2026, ela tem um significado que vai além do futebol. Em 2022, o verde e amarelo se tornaram símbolos fortemente associados ao bolsonarismo, a ponto de parte dos brasileiros evitar vestir a camisa da Seleção por receio de ser identificada politicamente. Quatro anos depois, o torneio mundial impulsiona o retorno dessas cores ao espaço público e reacende o debate sobre o significado dos símbolos nacionais em um cenário menos marcado pela exclusividade política observada nos últimos anos.

Quem tinha receio de ser confundido está deixando o medo de lado para torcer pelo Brasil. Pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada entre 2 e 8 de junho com 1.030 entrevistados, mostra que 67% dos brasileiros estão empolgados com a Copa do Mundo e que 63% demonstram entusiasmo específico com a Seleção Brasileira. O levantamento aponta ainda que 86% pretendem acompanhar os jogos e que 52% acreditam que o Brasil conquistará o hexacampeonato.

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Os números reforçam a força do futebol como um dos principais elementos de identificação nacional e ajudam a explicar por que a camisa da Seleção continua sendo um ativo tão valioso na disputa política, em um país historicamente acostumado a expressar seu sentimento de pertencimento por meio do esporte.

Para o cientista político Rudá Ricci, a associação entre patriotismo e símbolos nacionais não é uma novidade na história política brasileira. Segundo ele, a disputa pela representação da identidade nacional acompanha o país desde os primeiros anos da República. "O nacionalismo no Brasil, historicamente, está relacionado com esporte e cultura, e não com os símbolos da pátria", afirma Ricci, que lembra que a disputa pelos símbolos nacionais remonta aos primeiros anos do período republicano. Segundo ele, diferentes grupos políticos buscaram, ao longo da história, definir quais personagens, valores e imagens representariam o país. O pesquisador cita como exemplo a disputa simbólica travada entre Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca sobre qual personagem deveria representar a identidade nacional brasileira.

Ele explica que a tentativa de vincular patriotismo à estrutura política do Estado tem raízes históricas e esteve mais associada aos setores conservadores da política nacional. "Essa ideia de patriotismo ligada à estrutura política e à unidade nacional sempre foi da direita", observa.

Ao longo dos últimos anos, o bolsonarismo intensificou essa estratégia ao incorporar a bandeira nacional e a camisa da Seleção em manifestações, campanhas eleitorais e mobilizações de rua. O resultado foi a consolidação da percepção de que o verde e amarelo pertenceriam prioritariamente a um único campo político.

Fim do monopólio

Se a polarização política dos últimos anos ajudou a associar a camisa da Seleção e a bandeira nacional ao bolsonarismo, a Copa do Mundo de 2026 parece estar produzindo o movimento inverso. Na avaliação de especialistas ouvidos pelo Correio, o Mundial ocorre justamente em um momento em que a exclusividade construída pela direita sobre os símbolos nacionais começa a apresentar sinais de desgaste.

Para o professor de marketing político da Fundação Getulio Vargas (FGV), João Ricardo Mata, a melhor forma de compreender esse fenômeno é observar os símbolos nacionais como marcas em disputa. "Ninguém é proprietário da marca 'Símbolo Nacional', mas podemos usar a metáfora de que, embora não tenha um dono, esse território pode ser alugado. O fato é que, em 2022, o bolsonarismo tinha o monopólio desse aluguel. Ou seja, o verde-amarelo estava ocupado pelo bolsonarismo. Em 2026, esse monopólio começou a ser enfraquecido e agora temos uma disputa aberta para esse posicionamento", afirma.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com seus enfrentamentos às medidas econômicas adotadas pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump, ganhou espaço com o discurso da defesa da soberania nacional. "Não foi a esquerda ou o governo que tomou essa bandeira, foi o grupo bolsonarista que desocupou esse espaço territorial que era um aluguel dominante deles. Agora eles andam abraçados com as bandeiras americanas e isso tem um peso e um preço a se pagar", ressaltou Mata.

Para o cientista político Eduardo Grin, da Fundação Getulio Vargas (FGV Eaesp), a discussão sobre soberania passou a ocupar um espaço que antes era monopolizado pelo discurso patriótico da direita. Ele também concorda que o cenário internacional e os debates envolvendo interesses econômicos brasileiros favoreceram essa mudança de percepção. "Em relação a 2022, há uma diferença significativa, pois Lula, por meio da defesa da soberania e de temas como o 'tarifaço', tem ajudado a resgatar o verde e amarelo como uma coloração que não pertence a apenas um campo político".

Para o professor do ensino médio Felipe Di Castro, a bandeira nacional e a camisa da Seleção foram incorporadas ao discurso bolsonarista de maneira que alterou temporariamente a percepção de parte da população sobre esses símbolos. "A camisa da Seleção e a bandeira, infelizmente, foram sequestradas pelo bolsonarismo nos últimos anos", declarou. Segundo ele, não se deve utilizar símbolos que representam uma nação enquanto se nega elementos centrais da própria cultura nacional. "Um exemplo é o Oscar. Concorremos duas vezes nos últimos dois anos e vemos os 'patriotas' torcendo contra o filme brasileiro".

Já o designer Yuri Delfino acredita que a camisa da Seleção nunca deixou de pertencer aos brasileiros, independentemente das disputas políticas. "A camisa da Seleção Brasileira sempre pertenceu ao Brasil, independente de partido, esquerda ou direita. A gente não pode pegar a camisa do Brasil e usar como farda. A camisa do Brasil é do Brasil e sempre será do Brasil", afirmou.

O estudante Rafael Lopes, 24 anos, afirma que, apesar de ser de direita e crítico às políticas do PT, acredita que a bandeira e a camisa da Seleção representam o país e não um determinado partido. "A camisa da Seleção é do Brasil. Seria o mesmo de eu não querer usar uma camisa vermelha porque seria do PT", analisa.

