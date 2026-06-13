Eduardo Bolsonaro sugere rompimento com Novo após fala de Zema sobre Flávio

O ex-deputado questionou a declaração do ex-governador e criticou a postura adotada por Zema - (crédito: Arquivo pessoal)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sugeriu um rompimento “geral” com o partido Novo após novas críticas do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), à relação entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O embate se intensificou após Zema afirmar, em sabatina ao canal Brasil Paralelo no YouTube, que “quem anda com bandido merece ser visto com cautela”. A declaração foi feita ao comentar a suposta aproximação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro.

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“Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele”, disse o ex-governador. Zema também afirmou que mantém sua avaliação: “Pra mim, quem anda com bandido merece ser visto com cautela”.

A reação de Eduardo Bolsonaro foi publicada na rede social X. O ex-deputado questionou a declaração do ex-governador e criticou a postura adotada por Zema. “E em 2024 quem sabia quem era Vorcaro? E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição?”, escreveu. Ele ainda afirmou: “Por mim rompia geral com o partido Novo”.

E em 2024 quem sabia quem era Vorcaro?

E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição?



Que postura vagabunda, critica @FlavioBolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o @partidonovo30. June 13, 2026

Há cerca de um mês, Zema divulgou um vídeo classificando como “imperdoável” a cobrança de recursos feita por Flávio Bolsonaro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção que busca retratar a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações citadas pelo portal Intercept Brasil, o financiamento solicitado seria de US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões).

Na mesma gravação, Zema afirmou que não é possível criticar práticas atribuídas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e repetir condutas semelhantes. Ele também classificou o episódio como “um tapa na cara dos brasileiros de bem” e disse que o caso enfraquece o discurso de oposição ao governo federal.

Após a repercussão, Eduardo Bolsonaro acusou o ex-governador de agir sem ouvir todas as partes e de “se aproveitar” politicamente da situação. “Não sequer ouviu o outro lado, bastou um par de horas para a ‘união da direita’, o ‘potencial vice’ se aproveita e larga esta acusação sem fundamentos”, afirmou.

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Zema chegou a ser citado como possível vice em uma eventual chapa presidencial ligada ao PL, hipótese que foi descartada pelo próprio governador. À época, ele reafirmou a intenção de disputar a Presidência da República pelo Novo, sem sinalizar aproximação eleitoral com o grupo político de Bolsonaro.