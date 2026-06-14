Lula embarca para França sem formalização de encontro com Trump no G7

Nas redes sociais, Lula destacou que participará pela décima vez de uma reunião do grupo das principais economias industrializadas do mundo - (crédito: Reprodução/Instagram/@lulaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na tarde deste domingo (14/6) para a França, onde participará da Cúpula do G7, em Évian, entre segunda-feira (15/6) e quarta-feira (17/6). O avião presidencial decolou da Base Aérea de Brasília pouco antes das 16h. Antes de chegar à França, a comitiva fará uma escala técnica para abastecimento na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

Nas redes sociais, Lula destacou que participará pela décima vez de uma reunião do grupo das principais economias industrializadas do mundo. "Desejo um bom trabalho ao companheiro @geraldoalckmin_, que assume a presidência até nosso retorno”, finalizou o petista.

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Convidado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, o chefe do Planalto chega ao encontro com uma expectativa que mobiliza a diplomacia brasileira: a possibilidade de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial nem agenda formalizada para uma reunião bilateral entre os dois líderes. Essa possibilidade, segundo interlocutores do petista, é ilustrada com o fato de Lula e Trump terem se reunido informalmente em dezembro do ano passado, durante uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na Malásia. À ocasião, não houve contato prévio entre o Brasil e os Estados Unidos para agendar a conversa.

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No possível encontro com Trump, Lula deve perguntar ao presidente norte-americano se ele estaria de acordo com as indicações, feitas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), de novas tarifas a produtos brasileiros importados ao país. Essa conversa entre os dois pode ocorrer por meio de uma conversa nos corredores da Cúpula do G7.

Além de Lula, também foram chamados líderes e representantes de países como Índia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar.O G7 reúne Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e França, país anfitrião desta edição do encontro.