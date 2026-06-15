STJ ouve ministro Marco Buzzi, afastado por importunação sexual

Ministro é acusado de importunação sexual por uma jovem de 18 anos e por uma ex-funcionária de seu gabinete - (crédito: Gustavo Lima/STJ)

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi prestará depoimento, às 17h desta segunda-feira (15/6), no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ao qual responde na Corte. Ele é acusado por duas mulheres de importunação sexual. A defesa do magistrado nega as acusações.



Na semana passada, foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. No entanto, as duas mulheres, supostamente vítimas do magistrado, não quiseram depor. Elas já haviam prestado depoimento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde relataram os detalhes do assédio.

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Buzzi é investigado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no Supremo Tribunal Federal (STF) e no CNJ, após ser acusado por uma jovem de 18 anos de importunação sexual. Outra denúncia do mesmo teor, apresentada por uma ex-servidora do gabinete do magistrado, também está sendo apurada.

O primeiro incidente teria ocorrido em 9 de janeiro, durante férias em uma praia de Balneário Camboriú (SC), onde a vítima e sua família estavam hospedadas na casa do magistrado.

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Segundo o relato, o ministro teria tentado agarrar a jovem no mar por, pelo menos, três vezes, mesmo após ela tentar se desvencilhar. Após o caso vir à tona, outra mulher, uma ex-servidora do gabinete, também veio a público, trazendo uma nova denúncia.

Ministro segue afastado do STJ

O ministro está afastado do cargo desde 10 de fevereiro, e também permanece impedido de entrar nas dependências do STJ. Ele é alvo de duas denúncias de importunação sexual.

Por nota, a defesa declarou que existem falhas nas acusações, explicando que a segunda mulher, que atuava no gabinete de Buzzi, ficou afastada do cargo, por longos períodos, entre 2023 e 2024, por licenças médicas.

“Isso limita a possibilidade de contato com o ministro justamente nas datas que ela menciona em seus relatos. Mais do que isso, os registros oficiais de acesso ao tribunal mostram que ela não estava presente em dias nos quais afirma ter sofrido assédio", disseram os advogados.

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