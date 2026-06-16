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JORNADA DE TRABALHO

PL que prevê fim da jornada 6x1 altera regras da escala 12x36

Texto enviado pelo governo ao Congresso será votado no Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16/6)

O PL foi encaminhado em abril e integra o conjunto de medidas propostas do governo que estabele o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas - (crédito: maurenilson)
O PL foi encaminhado em abril e integra o conjunto de medidas propostas do governo que estabele o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas - (crédito: maurenilson)

Entre as mudanças previstas no Projeto de Lei (PL) 1.838/2026 está uma nova regra para os trabalhadores que cumprem jornada na escala 12x36. O texto enviado pelo governo ao Congresso será votado no Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16/6).  Caso seja aprovado, o projeto mudará a redação do artigo 59-A da legislação trabalhista, que trata especificamente desta jornada de trabalho. 

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Pela proposta, esse regime deverá observar o limite de média mensal de 40 horas semanais e só poderá ser adotado por meio de negociação coletiva de trabalho. O texto também mantém a obrigatoriedade da concessão ou indenização dos intervalos para repouso e alimentação. 

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Hoje, é permitido que a jornada 12x36 seja estabelecida por acordo individual escrito entre empregado e empregador, além de convenção ou acordo coletivo. O modelo é utilizado principalmente em atividades que exigem funcionamento contínuo, como hospitais, serviços de vigilância, indústrias e setores de atendimento permanente. 

O PL foi encaminhado em abril e integra o conjunto de medidas propostas do governo que estabele o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Por tramitar em urgência constitucional, o projeto está trancanda a pauta do plenário da Câmara, e portanto, até que seja votado é permitido que seja deliberado propostas de Emenda à Constituição (PECs), Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) e requerimentos de urgência.

Caso receba o aval do plenário, o projeto seguirá para análise do Senado Federal também sob regime de urgência. Nesse cenário, os senadores terão prazo de 45 dias para deliberar sobre a matéria antes que ela passe a bloquear a votação de outras proposições na Casa.

Na segunda-feira (15/6), o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma reunião de líderes para esta terça-feira (16/6) a fim discutir o texto e esclarecer pontos do parecer elaborado pelo relator, deputado Léo Prates (Republicanos-BA).  O parlamentar foi o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho e que foi aprovada pelos deputados no fim de maio.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 16/06/2026 09:40
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