InícioPolítica
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Irmã e mãe de Sicário foram pressionadas a não colaborar com a polícia

Investigação aponta que esquema criminoso montado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, continuou mesmo após a PF deflagrar operações sobre o caso

"Sicário" chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas atentou contra a própria vida - (crédito: Getty Images)

Relatório da Polícia Federal (PF), enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, aponta que a irmã e a mãe de Luiz Phillipi Mourão, o "Sicário", foram pressionadas pelo esquema mantido por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a não colaborarem com as autoridades.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Sicário era um importante membro da organização criminosa, mas, após ser preso, atentou contra a própria vida em uma cela, na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
As investigações apontam que, após a morte de Sicário, Manoel Mendes Rodrigues, o Manolo, braço direito de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, foi até a casa da família de Sicário, em Belo Horizonte, para pressionar os parentes do homem a não colaborarem com as autoridades. A PF aponta que a mãe e a irmã de Sicário foram alvos das pressões.
O ministro André Mendonça retirou nesta terça-feira (16/6), o sigilo dos processos relacionados ao Master que correm no Supremo. As diligências apontam que ambas foram pagas para não contarem o que sabem.
"Há indícios de que, nesse contexto, tenham sido realizados ajustes envolvendo a transferência de contratos e valores que seriam devidos a Felipe Mourão, buscando assegurar o silêncio das referidas familiares quanto às atividades ilícitas praticadas pelo grupo", destaca um trecho do relatório.

Núcleo armado

A Polícia Federal afirma ainda que Daniel Vorcaro mantinha um núcleo fortemente armado no Rio de Janeiro, que, muitas vezes, recebia terceiros com armas de grosso calibre e com carros blindados. O funcionamento do esquema continuou mesmo após a deflagração da Operação Compliance Zero, que investiga o caso.
"Conforme mencionado no decorrer da representação pelas medidas cautelares de prisão preventiva, foram colhidos robustos indícios de que o nacional Henrique Moura Vorcaro (pai de Daniel Vorcaro) permanecia demandando os serviços da 'Turma' e viabilizando o pagamento a seus integrantes, tendo em vista os constantes contatos com Felipe Mourão (conhecido como 'Sicário') e como policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva — que, no presente momento, encontra-se custodiado no Sistema Penitenciário Nacional", destaca outro trecho do relatório.

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 16/06/2026 14:28
SIGA
x