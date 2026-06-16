Lula reafirma compromisso com diálogo em reunião do G7 com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nas redes sociais, sobre a ida à Cúpula do G7, na França. O evento, ocorrido nesta terça-feira (16/6), reuniu líderes das principais economias do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Reino Unido.
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“Participei hoje da Cúpula do G7 na França para reafirmar o compromisso do Brasil com o diálogo, a cooperação e a construção de soluções para os grandes desafios do nosso tempo”, publicou.
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Lula também afirmou que a mensagem levada pelo Brasil à Cúpula foi de combate à desigualdade no centro da agenda internacional dos países.
“O Brasil voltou a dialogar com o mundo de cabeça erguida, defendendo a paz, o multilateralismo e uma ordem internacional mais justa. Seguiremos trabalhando para que o crescimento econômico caminhe junto com inclusão social, geração de oportunidades e respeito à soberania dos povos”, afirmou.
Na publicação, o líder petista também aparece em fotos ao lado de figuras da política internacional como o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, e a líder da Comissão Européia, Ursula von der Leyen.