Lula reafirma compromisso com diálogo em reunião do G7 com Trump

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e Presidente do Conselho Europeu, António Costa na Cúpula do G7, em Évian-les-Bains - França - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nas redes sociais, sobre a ida à Cúpula do G7, na França. O evento, ocorrido nesta terça-feira (16/6), reuniu líderes das principais economias do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Reino Unido.

“Participei hoje da Cúpula do G7 na França para reafirmar o compromisso do Brasil com o diálogo, a cooperação e a construção de soluções para os grandes desafios do nosso tempo”, publicou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula defende cooperação internacional contra crime organizado em discurso no G7



Lula também afirmou que a mensagem levada pelo Brasil à Cúpula foi de combate à desigualdade no centro da agenda internacional dos países.

“O Brasil voltou a dialogar com o mundo de cabeça erguida, defendendo a paz, o multilateralismo e uma ordem internacional mais justa. Seguiremos trabalhando para que o crescimento econômico caminhe junto com inclusão social, geração de oportunidades e respeito à soberania dos povos”, afirmou.

Na publicação, o líder petista também aparece em fotos ao lado de figuras da política internacional como o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, e a líder da Comissão Européia, Ursula von der Leyen.