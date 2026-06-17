Lula e Trump trocam cumprimentos rápidos em evento do G7

Os presidentes Lula e Trump protagonizaram breves momentos de interação durante a cúpula do G7 em Évian, na França, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (17/6), com destaque para um aperto de mão nos bastidores do evento.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O gesto ocorreu após um discurso contundente de Lula em defesa da soberania dos países em desenvolvimento, ocasião em que Trump se aproximou do brasileiro no corredor de um hotel e o cumprimentou rapidamente com a expressão "good job" ("bom trabalho"), ao que o brasileiro respondeu apenas com um aceno com a cabeça.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Lula e Trump também se cumprimentaram após uma apresentação musical organizada por Macron para chefes de Estado e de governo e convidados do G7 no hotel onde ocorre a cúpula. Os dois não falaram sobre as últimas ofensivas dos EUA contra o Brasil e a conversa durou de um a dois minutos.
Embora as interações tenham sido informais e rápidas, o contato direto entre os dois líderes registrou um contraste com a ausência de diálogo na foto oficial do dia anterior e com as conhecidas divergências sobre protecionismo e políticas externas.
Saiba Mais
- Mundo 'Surreal': casal britânico em iate descreve susto com tiros de advertência de navio de guerra russo
- Mundo Presidente sul-coreano pede ajuda de Trump em conflito com Coreia do Norte
- Mundo Por que Irã 'vende' acordo com EUA como uma vitória
- Mundo "Eu sou o chefe", diz Trump ao chegar na cúpula do G7
- Mundo O que se sabe sobre o plano de ataque à Casa Branca durante evento do UFC
- Mundo O país vizinho do Brasil onde empregados passaram a trabalhar menos e a ganhar mais (com desemprego na mínima histórica)
- Mundo Keiko Fujimori amplia vantagem sobre Sánchez com mais de 99% dos votos apurados no Peru: quando sairá o resultado definitivo?
- Mundo Equador decreta novo estado de exceção diante de aumento da violência