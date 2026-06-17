Lula e Trump trocam cumprimentos rápidos em evento do G7

O presidente Lula participou da reunião ampliada do G7, realizada na França - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Os presidentes Lula e Trump protagonizaram breves momentos de interação durante a cúpula do G7 em Évian, na França, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (17/6), com destaque para um aperto de mão nos bastidores do evento.

O gesto ocorreu após um discurso contundente de Lula em defesa da soberania dos países em desenvolvimento, ocasião em que Trump se aproximou do brasileiro no corredor de um hotel e o cumprimentou rapidamente com a expressão "good job" ("bom trabalho"), ao que o brasileiro respondeu apenas com um aceno com a cabeça.

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Lula e Trump também se cumprimentaram após uma apresentação musical organizada por Macron para chefes de Estado e de governo e convidados do G7 no hotel onde ocorre a cúpula. Os dois não falaram sobre as últimas ofensivas dos EUA contra o Brasil e a conversa durou de um a dois minutos.

Embora as interações tenham sido informais e rápidas, o contato direto entre os dois líderes registrou um contraste com a ausência de diálogo na foto oficial do dia anterior e com as conhecidas divergências sobre protecionismo e políticas externas.