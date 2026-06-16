Equador decreta novo estado de exceção diante de aumento da violência

O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou nesta terça-feira (16) um novo estado de exceção em 10 das 24 províncias do país diante de um aumento da violência de grupos ligados ao narcotráfico.
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Em 1º de junho terminou um estado de exceção de 60 dias, durante o qual o presidente também decretou um toque de recolher noturno em localidades como a capital Quito e a cidade portuária de Guayaquil, estratégica para o tráfico de drogas.
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Desde que assumiu em novembro de 2023, Noboa recorre com frequência a estados de exceção para combater facções que também se dedicam ao garimpo ilegal, à extorsão e ao sequestro.
A medida, que se estenderá por 60 dias, faculta ao governante o envio de militares às ruas, o que tem gerado denúncias de organizações de direitos humanos sobre excessos das forças de segurança.
De acordo com o decreto emitido por Noboa, nas províncias sob estado de exceção ocorreram 879 homicídios entre 1º de maio e 12 de junho. "A violência criminosa no território nacional se apresenta de forma dinâmica e se reconfigura constantemente", afirma o documento.
O texto acrescenta que, segundo um relatório de inteligência, há uma "reconfiguração criminosa" nas províncias costeiras de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos e Santo Domingo de los Tsáchilas, bem como "cenários de violência de alto impacto" na andina Azuay.
As autoridades também alertam para um "aumento sustentado da violência" nas costeiras Santa Elena e Esmeraldas, novas modalidades criminosas na andina Pichincha (cuja capital é Quito) e a presença, na amazônica Sucumbíos, de "estruturas armadas de origem colombiana".
As conturbadas cidades de La Maná (província de Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) e La Troncal (Cañar) também foram declaradas em estado de exceção.
Noboa ainda ordenou a suspensão dos direitos à inviolabilidade de domicílio e de correspondência, de acordo com o decreto.
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