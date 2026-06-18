Ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima é alvo da 9ª fase da Compliance Zero

Segundo a Polícia Federal, o banqueiro passou a ser alvo da investigação depois de uma análise de mensagens encontradas em seu celular - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

*Por Letícia Passos

O banqueiro e empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, é um dos novos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF). Deflagrada nesta quinta-feira (18/6), a investigação tem como objetivo averiguar fraudes bilionárias no Sistema Financeiro Nacional.

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Segundo a Polícia Federal, o banqueiro passou a ser alvo da investigação depois de uma análise de mensagens encontradas em seu celular. Além dele, também é investigado o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.



Esta não é a primeira vez que Lima entra na mira da Polícia Federal. Em novembro de 2025, o marido da ex-ministra Flávia Peres foi preso nas fases iniciais da Operação, por suposto envolvimento em crimes contra o mercado financeiro, incluindo estelionato e falsificação de documentos.

Ao todo, agentes da PF cumprem 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O que diz Augusto Lima?

A defesa de Augusto Lima afirmou que as diligências realizadas pela Polícia Federal eram "desnecessárias", uma vez que o banqueiro está há "seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração".

"De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública", diz a nota da defesa.