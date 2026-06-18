Vorcaro pagou R$ 400 mil por mês a agente da Polícia Federal

Henrique Vorcaro teria liderado o grupo conhecido como "A Turma" - (crédito: Facebook/Paulo Navarro)

Investigações da Polícia Federal apontam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pagou mesada de R$ 400 mil ao policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva para ter acesso a informações sigilosas de apurações que corriam na corporação. A informação está em um relatório enviado ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com as diligências, Roseno foi o responsável por criar um sistema de vazamentos na PF. Ele teria cooptado agentes da ativa para obter informações sobre ações em curso. O documento enviado ao Supremo afirma que entre os recrutados estão o agente Anderson Wander da Silva e a delegada Valéria Vieira. Eles teriam recebido propostas de pagamentos via Pix para colaborar no esquema criminoso.

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O relatório também aponta que Sebastião Monteiro Júnior e Francisco Pereira da Silva, que também estavam aposentados, juntaram-se ao grupo para acessar as informações privilegiadas.

O dinheiro aos integrantes da PF, tanto da ativa quanto aposentados, era repassado por Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, conforme as apurações. Ambos estão presos por suspeita de envolvimento nas fraudes envolvendo o Master.

Os agentes da ativa eram utilizados para acessar sistemas de investigação como o E-pol, que registra inquéritos em curso, assim como ordens judiciais recebidas pela corporação. Foi por meio desse sistema que Vorcaro tomou conhecimento de um mandado de prisão expedido contra ele. O relatório aponta que o documento foi repassado para um site jornalístico e que o vazamento seria usado na defesa do ex-banqueiro.

O ministro André Mendonça determinou a prisão preventiva dos policiais da ativa citados no relatório. A delegada Valéria Vieira foi afastada da função.

Mensagens obtidas pela PF apontam ainda que Roseno cobrou Henrique Vorcaro, em janeiro deste ano, após ocorrer atraso nos pagamentos, o que poderia interromper o vazamento das informações.

Para tentar mascarar os repasses, a investigação aponta que os pagamentos a Roseno eram enviados como prestação de serviços à empresa dele, a Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda. Os recursos eram repassados pela King Participações, de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário. Luiz Phillipi foi preso por ordem do Supremo, mas tirou a própria vida dentro de uma cela na PF.

"A Turma"

De acordo com as investigações, Marilson era o líder do grupo conhecido como "A Turma", especializado em fazer ameaças e pressionar desafetos de Daniel Vorcaro. Outros dois policiais federais e um bicheiro do Rio de Janeiro também faziam parte dos integrantes da equipe, de acordo com os documentos que estão no processo que corre no Supremo.

Os envolvidos nesse núcleo usavam armas de grosso calibre e carros blindados para intimidar terceiros. A PF revela que, em 9 de janeiro, Henrique Vorcaro escreveu a Marilson: "No momento em que estou é que preciso de vocês". Recebeu como resposta: "Nos ajude para podermos lhe ajudar". Marilson ainda disse que faltava boa vontade dos líderes do esquema para pagar o que deviam ao grupo.

Em 14 de janeiro ocorreu a segunda fase da Compliance Zero, que investiga as fraudes do Master. Um mês depois, em fevereiro, Marilson Roseno voltou a cobrar Henrique Vorcaro e disse que a atuação do grupo também sofreria atrasos até que os pagamentos fossem quitados. O pai do dono do Master então respondeu que ele também estava precisando de ajuda, segundo a PF, por causa dos avanços da operação.

A defesa de Henrique Vorcaro negou que ele tenha liderado o grupo conhecido como "A Turma" e afirmou que nas mensagens ele tratava de negócios imobiliários e da venda de um terreno. Os advogados afirmam que essas informações ficarão comprovadas no curso do processo.



