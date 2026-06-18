PT defende Jaques Wagner após senador ser alvo da Compliance Zero

Presidente nacional do partido afirma que senador vai "comprovar sua inocência"; PF cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em três estados - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, se manifestou nesta quinta-feira (18/6) para defender o senador Jaques Wagner (PT-BA) após o líder do governo Lula no Senado ser apontado como um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF).

"O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Temos confiança que Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência", afirmou Edinho Silva em nota. O dirigente partidário disse ainda apoiar as apurações envolvendo o Banco Master e defendeu que "os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados", diz nota de Edinho Silva.

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A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares contra os investigados, entre elas a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.

A operação investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master. Segundo a PF, as apurações buscam esclarecer a atuação dos suspeitos no esquema, que pode configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

O foco principal da investigação é a relação entre Wagner e o banqueiro Augusto Lima, apontado como aliado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A PF apura se o senador teria atuado em favor de projetos de interesse do banco no Congresso, entre eles a chamada "Emenda Master" e uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado. Augusto Lima, controlador do Banco Pleno, também figura entre os alvos da operação.