Flavio Bolsonaro sobre operação contra Jaques Wagner: "Não tem como esconder"

"Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder. CPMI do Banco Master já!", escreveu Flávio nas redes sociais. - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) reagiu à 9ª fase da Operação Compliance Zero, nesta quinta-feira (18/6), que tem o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), como um dos alvos.

A ação investiga o escândalo do Banco Master. O senador, que também é alvo de suspeitas no caso após a divulgação de conversas com Vorcaro, cobrou a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar o esquema de fraudes financeiras.

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“Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder. CPMI do Banco Master já!”, escreveu Flávio em suas redes sociais.

Apesar da declaração, Flávio Bolsonaro também está envolvido com Daniel Vorcaro. A crise começou após o Intercept Brasil revelar áudios em que o senador fluminense pede apoio financeiro de 130 milhões a Daniel Vorcaro, dono da banco, para ajudar a concluir o filme “Dark Horse”.

Na tentativa de conter o desgaste, Flávio passou a defender publicamente a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e anunciou que pediu uma prestação de contas detalhada da produtora e do fundo ligado ao investimento do filme.

A operação conta com 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal, e além de Jaques Wagner, o banqueiro Augusto Lima, controlador do Banco Pleno, está entre os alvos.