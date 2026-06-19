Master: ex-sócio de Vorcaro é apontado como peça-chave no caso

Um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, nessa quinta-feira, o empresário Augusto Ferreira Lima, conhecido como "Guga Lima", foi sócio de Daniel Vorcaro, dono do Master, e é apontado pelos investigadores como uma das peças centrais para o esclarecimento das fraudes do banco.

Augusto Lima foi CEO do Banco Master e controlador do Banco Pleno, instituição que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em fevereiro deste ano. As investigações também miram a relação do empresário com o Banco de Brasília (BRB), no contexto da tentativa de venda do Master e das operações envolvendo as empresas Tirreno e Cartus. Segundo a PF, o executivo ocupa posição estratégica no principal inquérito que apura a atuação do banco.

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O empresário havia sido preso preventivamente durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025. Na ocasião, Daniel Vorcaro também foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando se preparava para embarcar para Dubai.

Durante as buscas na residência de Augusto Lima, os agentes apreenderam R$ 1,7 milhão em espécie, em uma contagem que levou cerca de seis horas. Dias depois, ele e outros investigados foram soltos por determinação da desembargadora Solange Salgado, com uso de tornozeleira eletrônica.

Desde então, Augusto Lima foi convocado pela Polícia Federal em, pelo menos, duas ocasiões para prestar depoimento. O primeiro interrogatório, marcado para janeiro deste ano, acabou cancelado após a defesa informar que ele permaneceria em silêncio enquanto não tivesse acesso integral aos autos e às provas já produzidas. Em maio, uma nova intimação foi expedida no âmbito das investigações sobre possíveis irregularidades envolvendo a negociação do Master com o BRB.

Um dos focos das apurações é a relação entre Augusto Lima e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também alvo das buscas autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em representação encaminhada à Corte, a PF sustenta que mensagens trocadas entre os dois indicariam uma relação antiga e marcada por elevado grau de confiança. Em uma conversa registrada em março de 2025, Lima escreveu ao senador: "Você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso", ao comentar as tratativas envolvendo a compra do Master pelo BRB, posteriormente barrada pelo Banco Central.



"Ambiente propício"

Na avaliação dos investigadores, a proximidade entre ambos teria criado um "ambiente propício" para a defesa de interesses privados ligados ao banco. A PF afirma ter identificado mensagens, chamadas telefônicas, encontros presenciais, viagens em aeronaves e interações familiares entre os envolvidos, elementos que, segundo os investigadores, demonstrariam um vínculo próximo.

As apurações buscam verificar se houve atuação em favor de projetos de interesse do Master no Congresso Nacional, entre eles a chamada “Emenda Master” e uma proposta de ampliação do crédito consignado.

Em nota, a defesa de Augusto Lima afirmou que as medidas de busca realizadas pela Polícia Federal eram “desnecessárias”, argumentando que o empresário está “há seis meses à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos”. Os advogados sustentam ainda que as diligências contribuirão para comprovar que os fatos investigados “são rigorosamente lícitos”.

Augusto Ferreira Lima é investigado, em tese, pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Até o momento, não há denúncia formal contra o empresário.





