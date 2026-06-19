Governo Lula anuncia bloqueio de recursos de empresas ilegais de apostas

A iniciativa foi anunciada ao lado dos ministros Wellington César Lima e Silva (Justiça) e Dario Durigan (Fazenda) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta sexta-feira (19/6) que assinou uma nova medida para bloquear recursos financeiros de empresas que operam apostas de forma ilegal no país. A iniciativa foi anunciada ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

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Segundo o líder petista, a medida busca interromper o fluxo financeiro de plataformas de apostas irregulares, com atuação conjunta do Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União (AGU).

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“Block para o jogo ilegal!”, publicou o presidente em uma mensagem nas redes sociais, ao destacar que a ação integra o avanço no combate a crimes financeiros.

De acordo com Lula, a medida também considera a aplicação da chamada Lei Antifacção e o uso de informações obtidas por órgãos públicos no enfrentamento a atividades ilícitas. O objetivo é atingir estruturas financeiras ligadas a operações de apostas ilegais.

Após o cumprimento dos procedimentos legais, os valores bloqueados deverão ser destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, com a finalidade de reforçar ações de combate ao crime organizado no país.

Block para o jogo ilegal!



Ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, assinei hoje uma nova medida que garante o bloqueio de recursos financeiros de empresas ilegais de apostas.



Com a nova Lei… pic.twitter.com/e1t5xD7goA — Lula (@LulaOficial) June 19, 2026