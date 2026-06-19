Lula brinca sobre Neymar: "É o primeiro convocado home office do mundo"

O comentário surgiu no momento em que o líder petista mencionava exemplos de destaque no esporte nacional e fazia referência à trajetória de Marta - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma brincadeira envolvendo o atacante Neymar durante um evento realizado na manhã desta sexta-feira (19/6), em Belo Horizonte. Ao interagir com uma criança presente na plateia, o chefe do Executivo comentou a ausência do jogador em campo e afirmou ter visto uma publicação na internet classificando o atleta como um “jogador home office”.

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O comentário surgiu no momento em que o líder petista mencionava exemplos de destaque no esporte nacional e fazia referência à trajetória de Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Durante a conversa, Lula questionou a criança sobre qual atleta mais admirava no país e recebeu como resposta o nome de Neymar.

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“O Neymar não está nem jogando, cara. Eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office”, brincou. Em seguida, o presidente também fez referência ao avanço da tecnologia no esporte. “Acho que vai depender, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial, com 11 ‘Pelés’”, disse.

Lula viajou para Minas, onde cumpre uma série de compromissos voltados a investimentos públicos e ao fortalecimento da rede de saúde. A agenda reúne anúncios de recursos federais, visitas a unidades hospitalares e ações voltadas ao desenvolvimento regional. Pela manhã, participou da apresentação de um pacote de R$ 1,6 bilhão destinado à revitalização das bacias de Furnas e do Rio São Francisco. Os investimentos serão direcionados a projetos de recuperação ambiental e preservação hídrica, com alcance previsto para cerca de 140 municípios mineiros.

Ele ainda visita o Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna, que passará a operar com atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A programação também inclui a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), em Divinópolis, além do anúncio de melhorias estruturais e novos equipamentos para ampliar a assistência a pacientes em tratamento contra o câncer. O chefe do Executivo volta a Brasília ainda nesta sexta-feira.