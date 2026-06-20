André do Prado lança pré-candidatura ao Senado com apoio bolsonarista

Nos bastidores, o lançamento é interpretado como um passo além da estratégia que vinha sendo construída por André do Prado para se apresentar como o candidato mais próximo de Tarcísio de Freitas. - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

A pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), ao Senado Federal foi lançada neste sábado (20/6), em Guarulhos, em um evento que reuniu as principais lideranças da direita paulista e nacional.

A cerimônia marcou o início da estratégia eleitoral do grupo para as eleições deste ano e consolidou a aliança entre André e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), que disputará a outra vaga ao Senado na chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



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A agenda contou com a presença de Tarcísio, do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do senador Rogério Marinho (PL-RN), apontado como coordenador da campanha presidencial de Flávio, além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

O lançamento ocorre em meio às discussões sobre o futuro político do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que foi anunciado como primeiro suplente de André do Prado na disputa ao Senado. A definição da chapa ganhou relevância após a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou Eduardo inelegível, cenário que pode exigir alterações na composição da candidatura dentro dos prazos previstos pela legislação eleitoral.

Mesmo diante da decisão judicial, Eduardo enviou uma mensagem em vídeo exibida durante o evento. Na gravação, ele manifestou apoio à candidatura de André e destacou a união do grupo político em torno da eleição paulista.

“Estou muito seguro, muito tranquilo de apoiar o nome dele. […] A missão é árdua, mas não tem outra possibilidade senão caminharmos juntos nessa chapa”, afirmou.

O deputado licenciado também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e defendeu o fortalecimento da mobilização de apoiadores nas redes sociais. Segundo ele, a direita vive um momento de expansão política tanto no Brasil quanto no exterior.

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Ao agradecer o apoio, André do Prado afirmou que recebeu de Eduardo uma responsabilidade que considera simbólica dentro do grupo político bolsonarista. O presidente da Alesp ressaltou que pretende defender no Senado as pautas identificadas com o campo conservador.

“A vaga era dele. Era ele que estaria disputando essa vaga ao Senado. Pode ter certeza de que vou honrar todas as pautas da direita e a confiança que vocês estão depositando em mim”, declarou.

Nos bastidores, o lançamento é interpretado como um passo além da estratégia que vinha sendo construída por André do Prado para se apresentar como o candidato mais próximo de Tarcísio de Freitas. Com a participação de Flávio Bolsonaro e das principais lideranças do PL, a pré-candidatura passa a integrar de forma mais explícita o projeto nacional do partido para 2026.

Um dos momentos mais simbólicos do evento foi protagonizado por Guilherme Derrite. Ao subir ao palco ao lado de André, o secretário confirmou publicamente a parceria eleitoral e associou o trabalho realizado na área da segurança pública ao apoio recebido da Assembleia Legislativa durante os últimos anos.

Segundo Derrite, o respaldo político de André foi decisivo para a implementação de ações do governo paulista, especialmente nas operações de combate ao crime organizado.

“Nós só conseguimos fazer tudo o que fizemos porque tivemos o apoio desse cara aqui na presidência da Alesp. Nos momentos mais difíceis, ele deu sustentação ao nosso trabalho. Hoje quero confirmar, diante de milhares de pessoas, a nossa parceria e dizer que vou trabalhar muito para que nós dois estejamos, a partir do ano que vem, no Senado Federal representando São Paulo”, afirmou.

Ao encerrar o discurso, Derrite classificou a composição política formada em torno de Tarcísio e Bolsonaro como uma das mais fortes do país e disse acreditar que São Paulo terá papel central nas próximas disputas nacionais.