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Dark Horse: PGR diz que Mendonça quem deve decidir sobre investigação

Alexandre de Moraes pediu manifestação do órgão sobre um pedido que chegou ao gabinete dele solicitando apuração sobre envio de recursos por Daniel Vorcaro para o filme que trata da vida de Jair Bolsonaro

Paulo Gonet se manifestou no Supremo em favor de que André Mendonça conduza o caso sobre o filme Dark Horse - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Paulo Gonet se manifestou no Supremo em favor de que André Mendonça conduza o caso sobre o filme Dark Horse - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, nesta segunda-feira (22), que o ministro André Mendonça é quem deve decidir sobre investigação ou não ao envio de recursos do Banco Master para financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu em um pedido de diligências feito pelo deputado Lindberg Farias (PT), em uma ação que é relatada pelo ministro Alexandre de Moraes.
Por ser o responsável pelo processo em que o deputado fez o pedido, Moraes automaticamente seria responsável por determinar que a Polícia Federal investigue os recursos enviados ao filme. No entanto, ao pedir a manifestação da Procuradoria, o procurador Paulo Gonet defendeu que a ação deve ficar a cargo de Mendonça, relator do inquérito que investiga as fraudes do Master.
Mendonça tem sido acusado, em manifestações nas redes sociais e por políticos de esquerda, de beneficiar Flávio Bolsonaro, por não ter determinado, até agora, a realização de diligências contra o senador, que teria pedido R$ 134 milhões da Daniel Vorcaro, dono do Master. Pelo menos R$ 61 milhões teria sido repassado de fato, por meio de um fundo nos Estados Unidos ligado a Eduardo Bolsonaro.

Leia também: Moraes autoriza advogados a acompanhar depoimento de Bolsonaro à PCDF

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O documento protocolado por Lindbergh foi incluído na ação que trata de articulações de Eduardo Bolsonaro em solo norte-americano para impedir o andamento de uma ação penal contra o pai dele, Jair Bolsonaro. Este processo está tramitando no gabinete de Moraes. Ao receber a manifestação da PGR, o ministro enviou o caso para decisão de Edson Fachin, presidente da Corte.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 22/06/2026 18:41
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