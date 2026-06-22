Eleição para governador de SP pode ser definida no 1° turno

O ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) anunciaram, neste fim de semana, a desistência da candidatura ao Governo de São Paulo. Os dois decidiram concorrer ao cargo de deputado federal. Com a saída, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) são os nomes mais fortes, que podem decidir a eleição já no primeiro turno.
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Kataguiri decidiu concorrer à reeleição para a Câmara dos Deputados e planeja montar um plano de reforma para a pré-candidatura à Presidência de Renan Santos. O anúncio foi feito no último sábado (20/6) em um evento do partido.
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Já no domingo (21), Serra também desistiu da disputa para governador pelo PSDB. Assim como Kim, o tucano irá concorrer a um lugar na Câmara.
“O Grande ABC é maior que uma cidade só. E os problemas que a nossa gente enfrenta, muitas vezes nascem ou se resolvem com decisões tomadas longe daqui, em Brasília. É preciso levar Santo André e o Grande ABC para dentro do Congresso Nacional com a mesma seriedade, o mesmo compromisso e a mesma vontade de resolver problemas reais, que sempre guiaram meu trabalho”, escreveu o ex-prefeito em uma rede social.
As duas desistências podem ajudar Tarcísio já que Kataguiri e Serra eram pré-candidatos mais identificados com o eleitorado de direita. O governador já conta com o apoio de quase 10 partidos a sua reeleição.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro