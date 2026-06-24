Vídeo: Flávio cita Bia Kicis como possível candidata a vice

"Quando eu falei que ia ser uma vice mulher, surgiram alguns nomes, inclusive o seu, Bia Kicis", afirmou o presidenciável na gravação. - (crédito: Reprodução/PL)

Em um vídeo gravado na sede do PL Nacional nesta quarta-feira (24/6), o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a comentar a composição de sua possível chapa e citou diretamente o nome da deputada Bia Kicis (PL-DF) como uma das figuras lembradas nas discussões para vice.

Na conversa registrada, Flávio trata de temas de governo e crítica à gestão atual, citando problemas na área da saúde e defendendo propostas de modernização do SUS e fortalecimento da segurança pública. Em meio ao diálogo, ele menciona a pressão em torno da escolha do vice e afirma que, ao defender uma “vice mulher”, diferentes nomes passaram a ser lembrados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Todo mundo agora fica falando, querendo saber quem vai ser minha vice. E quando eu falei que ia ser uma vice mulher, surgiram alguns nomes, inclusive o seu, Bia Kicis”, disse o senador na gravação.

Flávio acrescenta, no entanto, que não há definição e afirma que não está anunciando uma escolha. Ele sugere que o tema ainda está em aberto, ao convidar apoiadores a avaliarem possíveis nomes. Mas destaca relação de proximidade política e “carinho” pela deputada.

Possíveis nomes



A menção à deputada Bia Kicis ocorre em um momento em que diferentes nomes femininos vêm sendo ventilados nos bastidores do PL para compor uma eventual chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. Entre as mais citadas estão a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura e considerada uma das opções mais fortes por seu trânsito junto ao agronegócio e ao centro político; a deputada federal Clarissa Tércio (PL-PE), ligada ao eleitorado evangélico; a deputada Simone Marquetto (PP-SP), vista como um nome capaz de ampliar o diálogo com o público feminino; e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), identificada com a ala mais ideológica do bolsonarismo.

No mesmo registro, o senador aborda temas como segurança pública e combate ao crime organizado, defendendo endurecimento de políticas na área. Ao ouvir o comentário, Bia Kicis responde ressaltando preparo e alinhamento com pautas de segurança e proteção às mulheres, afirmando que o desafio de governar o país exige responsabilidade e experiência.