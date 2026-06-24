Lula recebe Jaques Wagner para reunião no Alvorada após operação da PF

Aliados de Lula defendem que Wagner entregue a liderança do governo no Senado, para que repercussão do caso não prejudique campanha presidencial - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na tarde desta quarta-feira (24/6), no Palácio da Alvorada, com o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. O encontro ocorreu em meio à repercussão da operação da Polícia Federal (PF) que teve o parlamentar como um dos alvos de mandados de busca e apreensão, na semana passada.



Foi o primeiro encontro entre os dois desde que o caso eclodiu. O senador entrou e saiu sem falar com a imprensa, e ficou no Alvorada por cerca de duas horas.

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A conversa entre Lula e Wagner era aguardada diante do impacto da investigação sobre a articulação do governo no Congresso. O presidente decidiu ouvir pessoalmente o senador em meio às discussões sobre os desdobramentos do caso. Há pressões, ainda, para que o senador deixe a liderança do governo para evitar que investigações prejudiquem a campanha de Lula à reeleição.

A investigação apura supostas irregularidades relacionadas a operações financeiras envolvendo o Banco Master. Durante as diligências, agentes da PF apreenderam valores em espécie e relógios de alto valor em endereços ligados a Jaques Wagner.

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Presidente adota "prudência" no caso

Interlocutores do governo afirmam que Lula tem adotado uma postura de prudência diante da investigação. O senador nega qualquer irregularidade e sustenta que os valores apreendidos possuem origem legal.

Segundo sua versão, parte dos recursos é resultado de diárias recebidas durante missões internacionais realizadas ao longo do exercício do mandato. A expectativa é que o senador emita uma nota à imprensa, comentando se deixará o cargo de líder do governo no Senado ou não.